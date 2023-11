Vurderte å legge opp: – Hadde angret så fælt

MØTTE PRESSEN: Helene Marie Fossesholm møtte pressen for første gang etter at hun annonserte konkurranse-pause. Foto: Javad Parsa / NTB

HOLMEKOLLEN (TV 2): Helene Fossesholm (22) erkjenner at hun var inne på tanken om å legge opp.

Forrige uke delte Helene Fossesholm (22) et innlegg på Instagram der langrennsløperen fortalte at hun skulle ta seg en pause fra konkurranse.

Tirsdag møtte Fossesholm pressen for første gang etter at nyheten sprakk.

– Det går mye bedre. Nå koser jeg meg på trening. Jeg skal ikke slippe noen bombe, og dette er heller ingen begravelse, innledet 22-åringen.

Fossesholm åpner om den tunge høsten.

– På veien tilbake fra en smell blir det noen slag i trynet. Det er ikke strake veien til toppen. I høst gikk det tyngre, og jeg fikk det også tungt mentalt. Jeg har fått god hjelp, la hun til.

Vurderte å legge opp

Til TV 2 forteller hun at hun vurderte å legge opp.

– Jeg har vært innom tanken, og det er ikke så unaturlig når det går trått, og du gang på gang får et slag i trynet. Jeg har absolutt vært på tanken, men jeg har kommet til den samme konklusjonen hver gang:

– Kanskje ville jeg hatt det bedre akkurat nå ved å ikke drive med langrenn, men det er jo derfor jeg tar en pause og kjenner litt på gleden. Jeg hadde angret så fælt, for jeg er en person som ikke ønsker å gi seg. Det er jo dette jeg elsker mest i verden, sier hun til TV 2.

Utelukker Tour de Ski

Samtidig bekreftet hun at Tour de Ski kommer for tidlig, men at hun har ambisjoner om å gå skirenn etter nyttår.

– Jeg er ikke klar før jul. Jeg har planer om å gå fort på ski, men da må jeg også føle meg klar og virkelig ha lyst, sa hun på pressekonferansen.



Tour de Ski går fra 30. desember til 7. januar.