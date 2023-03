VM-sølv til Maren Lundby etter rekordhopp

Saken oppdateres!

To år etter at Maren Lundby ble historiens første kvinnelige verdensmester i stor bakke, tar hun igjen medalje. Det ble sølv i storbakkerennet i Planica.

Det skjer etter at hun de siste årene har slitt med vektproblemer, som blant annet gjorde at hun sto over vinter-OL i Beijing.

– En dag over all forventning. Jeg kjente på det i går, at jeg kanskje hadde noen muligheter, men jeg følte på at det var for mye å forvente. Jeg har vært så ustabil og med tanke på alt som har vært de siste to årene, så ... Jeg var egentlig bare her for å delta. Det er kjempemoro, sier en rørt og gråtkvalt Maren Lundby til NRK.

JUBLER: Maren Lundby etter sølvmedaljen i stor bakke. Foto: Jure Makovec

Nest beste norske ble Anne Odine Strøm som tok femteplassen. Hun var glad på Lundbys vegne.

– Jeg har ikke ord eller superlativer for å beskrive hun. En veldig dedikert utøver og en fortjent medalje, sier Strøm.

Sportssjef Clas Brede Bråthen beskriver sølvet for et vakkert idrettsøyeblikk.

– Jeg har aldri gledet meg mer over en sølvmedalje. Det var to mestere i dag, den ene får sølv og den andre får gullmedalje. Den største idrettsprestasjonen vil jeg si Maren gjorde, hvis man ser det i et perspektiv av hvilke utfordringer hun har hatt, sier Bråthen til TV 2.

Se Lundbys rekordhopp i videovinduet under:

I finalen hoppet Lundby 133 meter og ledet med bare Alexandria Loutitt igjen. Men kanadieren hoppet 136,5 meter og tok Canadas første VM-tittel gjennom tidene.

Hoppsjefen mener Lundby nå er tidenes beste skihopper.

– Merittmessig begynner det å ligne på det uansett, men i tillegg, hvis man vet alt Maren har stått i for å oppnå dette, er hun nok den fremste gjennom alle tider nå, selv om det alltid er vanskelig å bedømme opp mot hverandre, sier Bråthen.

– Jeg tror ikke at Bjørn Wirkola og Birger Ruud sto i det samme. Kanskje Ruud, som også måtte gjennom krigen, smiler sportssjefen.

FORNØYD: Maren Lundby etter finalehoppet som ga sølv. Foto: Heiko Junge / NTB

Lundby satte bakkerekord med 139,5 meter i storbakkerennet i første omgang.

– Jeg tenkte «å, fy fader, det her går høyt». Det var helt sinnssyk høyde hele veien, «fytti rakkern». Jeg har aldri gått så høyt i mitt liv. Jeg var ikke redd, men visste ikke helt hvordan jeg skulle komme ned på beina, sa Lundby til NRK.

Lundby delte ledelsen med kanadiske Alexiandria Loutitt etter den første omgangen.

Storbakkerenn for kvinnene var en øvelse som var på VM-programmet for første gang i 2021. Den gang vant Maren Lundby.