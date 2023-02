VM-debutanten om kjæresten: – Skikkelig kjipt

– Det var blytungt. Kanskje det tyngste føret man kan gå på, krevende på standplass og altfor mange bom.

Slik oppsummerte Juni Arnekleiv normaldistansen, likevel med et stort smil om munnen.

For normaldistansen var Arnekleivs tredje VM-øvelse i karrieren etter å ha blitt kastet inn i mesterskapet for en knapp uke siden.

– Noen dager er bra, andre er dårlig. Sånn er skiskyting og det er derfor det er så gøy.

– Skikkelig kjipt

Da 23-åringen imponerte verdenseliten med 12. plass på sprinten og 13. plass på jaktstarten forrige uke, var skiskytterkjæresten Sivert Guttorm Bakken i Oberhof.

– Det var skikkelig gøy og han var jo her på riktige dager, holdt jeg på å si. Det hadde ikke vært like gøy å heie på meg uti der i dag, så det var skikkelig kult at han fikk meg seg de to gode løpene, sier Arnekleiv med et smil.

Sivert Bakken var på plass i Oberhof forrige helg og fikk se kjæresten Juni Arnekleiv imponere i VM-debuten. Foto: Tommy Storhaug, TV 2.

Men situasjonen til Bakken er i stor kontrast til det Arnekleiv opplever om dagen.

Etter strålende prestasjoner sist vinter ble Bakken hentet opp på elitelaget. Men etter å ha fått den tredje koronavaksinen våren 2022, startet problemene for skiskytteren.

Kroppen fungerte ikke og han oppsøkte legehjelp. Bivirkningene etter koronavaksinen og en hjertebetennelse gjorde at han etter hvert kuttet all trening.

– Det er ikke noe nytt å melde om min situasjon. Det er det samme som på veldig lenge. Det går i riktig retning, men veldig sent. Jeg har ikke fått en pekepinn på hvor lang tid det tar. Jeg har vært gjennom det som er er av undersøkelser, forteller Bakken til TV 2.

Onsdag gikk Arnekleiv sin tredje VM-øvelse. På normaldistansen ble det litt for mye trøbbel på standplass, men 23-åringen har to gode VM-resultater bak seg. Foto: Javad Parsa

Arnekleiv skulle naturligvis ønske at kjæresten også var i VM som utøver og ikke i publikum.

– Det er skikkelig kjipt å se at Sivert ikke får gjort det han er mest glad i, han også. Så får man bare krysse fingrene for at det skal gå over. Nå har vi jo gjort det altfor lenge allerede, men vi må bare håpe på det beste.

Helsen er førsteprioritet

Bakken forteller at han lever litt fra dag til dag, og at det i starten var tungt å måtte følge verdenscupen som publikum og ikke utøver.

– Jeg har jobbet for verdenscupplass i så mange år og i Kontiolahti hadde jeg friplass og kunne i realiteten bare møte opp. Da var det ekstra surt å stå over, men det gikk seg til i løpet av sesongen. Det verste er helsetilstanden. Skiskyting kommer i andre rekke, sier Bakken.

– Det har vært slitsomt. En del smerte og ubehag. Det er bare å vente, legger 24-åringen til.

Etter en helg i Oberhof er Bakken tilbake i Lillehammer og skal følge resten av VM, med kjæresten i løypa, fra sofaen.

– Det var veldig kult det hun presterte på de to første løpene. Mange spør om det er et plaster på såret, men det er to helt forskjellige caser. Begge har jobbet mye for å lykkes og for henne ble det ekstra kort varsel før VM-tur. Jeg visste jeg skulle til Oberhof før hun fikk beskjed, forteller han.

– Fantastisk kult det hun får til

Kjæresteparet har vært sammen i fire år og bor sammen i Lillehammer.

– Det er godt å ikke bo alene når jeg sitter så mye inne. Det er trivelig å bo sammen, og det blir mye skiskyting-prat, men ikke på nerdenivå. Mer folkelig prat, vil jeg si. Skiskytterpraten er hverdagspraten for oss.

Arnekleiv setter pris på at hun fikk ha kjæresten i løypa til VM-debuten.

– Det betyr litt ekstra når du har noen du kjenner veldig godt ute i løypa, og det var skikkelig kult å vite at han stod å fulgte med, sier VM-debutanten og legger til:

– Først og fremst var det bare sykt gøy at jeg fikk være her. At jeg skulle gjøre det så bra hadde vel verken han eller jeg regnet med, egentlig. Men det er veldig gøy å få bekreftet at nivået er inne, så det er fullt mulig å gjøre flere gode løp.

Bakken er imponert over det kjæresten har vist i sitt første VM.

– Det var ikke forventet, men jeg vet at hun har et høyt toppnivå. At hun får det til når det gjelder er fantastisk kult.