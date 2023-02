VM-bronsen røk for Røiseland: – Veldig surt

Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland tok sitt første VM-gull på miksstafetten onsdag.

Fredag var kvinnene igjen i aksjon på 7,5 km sprint.

Tyske Denise Herrmann-Wick gikk ekstremt fort i sporet og skjøt ti av ti treff. Hun vant knappe 2,2 sekunder foran svenske Hanna Õberg, som tok sølv.

Olsbu Røiseland gikk ekstremt fort i sporet, men bommet én gang på den liggende skytingen. På stående skjøt hun fullt hus og gikk i mål 31,3 sekunder bak gullvinneren til en foreløpig 3. plass.

Men bak kom svenske Linn Persson.

Hun skjøt fullt hus og gikk i mål 5,1 sekunder foran Olsbu Røiseland, som så bronsemedaljen og pallen ryke.

Blandede følelser

– Det er veldig surt og jeg skulle gjerne tatt medalje i dag. Men jeg er tilbake, jeg kjemper om medalje og hørte ar jeg har en av de beste langrennstidene. De andre skyter ti treff og da holder det ikke med ni i dag, men bare det å kunne være med i selskapet og virkelig ha noe her å gjøre smaker utrolig godt, sier Olsbu Røiseland, som lenge var borte fra konkurranser på grunn av sykdom.

Olsbu Røiseland hadde nest beste langrennstid på sprinten.

BLANDEDE FØLELSER: Marte Olsbu Røiseland er fornøyd med sprinten, men synes det var surt at medaljen røk. Foto: Marte Christensen / TV 2

Enorm VM-debut

VM-debutant Juni Arnekleiv leverte to strålende serier og ble nummer tolv. 23-åringen fikk beskjeden om at hun skulle gå VM-sprinten for mindre enn et døgn siden.

– Det var kjempegøy. Jeg nyter hver sekund. Jeg trodde jeg bare kom til å være heiagjeng, men er kjempefornøyd med å gå skirenn i dag, og alle som heiet på meg. Det var gøy, sier Arnekleiv til TV 2.

PRAKTFULLT: Juni Arnekleiv fikk en pangstart på VM med 12. plass på debuten. Foto: Javad Parsa / NTB

Ingrid Landmark Tandrevold gikk raskt i sporet, men skjøt seg bort fra pallen med to bom på stående skyting.

Tandrevold ble nummer 14, 1.10.5 bak Herrmann-Wick. Hun kollapset etter målgang og fikk hjelp ut av området.

– Det går veldig fint, jeg er bare veldig, veldig sliten. Det er sånn det er å gå skirenn. Jeg fikk litt knekken mot slutten, sier 26-åringen til TV 2.

Hun er ikke redd for det som skjedde.

– Jeg har blitt sliten før, så dette er ikke første gang, men sikkert ikke siste gang heller, sier Tandrevold om situasjonen.

Ragnhild Femsteinvik ble nummer 36 og Karoline Knotten ble nummer 37. Begge de norske kvinnene bommet to ganger.

Ida Lien ble nummer 42.

Saken oppdateres!