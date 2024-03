Søndag var Therese Johaug (35) tilbake på start for første gang siden hun ble mor. Dalsbygda-ekspressen gikk inn til soleklar seier i Engadin Frauenlauf-rennet i Sveits.

35-åringen, som la opp etter 2021/22-sesongen, uttalte i et intervju med arrangøren av Engadin Skimarathon at hun kunne tenke seg å stille på VM-femmila i Trondheim.

Det ble omtalt av en rekke medier, både norske og internasjonale, lørdag. Da ble Johaug overrasket.

– Jeg lå i sengen og tenkte «Oi, har jeg bestemt meg for VM i Trondheim?» Jøss, har jeg bestemt det? Hvem er det som har bestemt det? Ikke jeg i hvert fall, sa Johaug til NRK, og fortsatte:

– Så den døren der er fortsatt veldig åpen om det blir eller ikke blir. Det kan jeg i hvert fall bekrefte: At jeg overhodet ikke har bestemt meg.



REAGERER: – Det kan jeg i hvert fall bekrefte: At jeg overhodet ikke har bestemt meg, uttalte Johaug til NRK. Foto: Terje Pedersen / NTB

Northug: – Bobler i hele kroppen

En annen langrennshelt som mange ønsker å se tilbake i verdenstoppen, er TV 2s langrennsekspert Petter Northug (38).

Trønderen sier at han tror på at Johaug ikke har bestemt seg, men mener helgens seier bidrar til å sette fart på spekulasjonene.

– Når du vinner et såpass stort renn som Engadin Frauenlauf, og slår Justyna Kowalczyk med over to minutter, som jeg ser konkurerer mye fortsatt, så er det klart at det setter fart på VM-ryktene, mener Northug.

LIKER DET HAN SER: Northug mener helgens seier setter fart på ryktene til et Johaug-comeback – noe han selv ønsker å se. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Denne sesongen har Johug vært langrennsekspert for NRK. Northug mener man kan se på 35-åringen at en retur frister.

– Når hun er ekspert, så ser du på henne at konkurranseinstinktet lyser. Der er vi ganske like. Du ser det bobler i hele kroppen. Det har tross alt vært livet hennes, sier TV 2s ekspert.



– Vil skape enda flere rykter

Overfor NRK søndag understreker hun at hun ikke har bestemt seg ennå, men er klar på at en avgjørelse må tas før sommeren.

– Nå vil jeg bruke tiden godt fremover på å prøve å trene meg opp, komme tilbake til en høvelig form og ta avgjørelsen etter hvert. Om jeg kjenner at dette eller riktig eller ikke, sa hun til NRK.



Northug håper på sin side at Johaug fortsetter å stille opp til start på renn denne våren.

Men han håper Johaug gjør det uten å komme med en uttalelse på hvorvidt hun vil gå hundre prosent inn for et comeback.

– Det vil skape enda flere rykter og vil bidra til interesse for langrennssporten – både for de som er glade for at hun kanskje kommer tilbake – og for konkurrentene som nok er nervøse, forklarer han.

Therese Johaugs manager Jørn Ernst skriver til TV 2 at de vil kommentere eventuelle comeback-planer ved en senere anledning.

MANAGER: Therese Johaug og Jørn Ernst jubler etter 10 km klassisk i ski-VM i Seefeld. Foto: Terje Pedersen / NTB

Karlsson: – Vi venter på henne

Den svenske stjernen Frida Karlsson (24) gledet seg over Joahugs retur til langrennssporet.

– Det er virkelig gøy. Man vil ha henne tilbake, sa 24-åringen til Expressen.

Hun fikk også spørsmål fra avisen om hvorvidt hun tror Johaug stiller på start i VM i Trondheim.

– Det tror jeg. Vi venter på henne.