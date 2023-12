– Vil kanskje innhente ham til slutt

Se skiskyting på TV 2 Direkte og Play fra klokken 11.00 i dag!

Etter å ha dominert sporten i en årrekke, er det en usikker Johannes Thingnes Bø som stiller til start i Hochfilzen.



Nederlaget i Östersund forrige helg gjør at det stilles store spørsmålstegn rundt ham.

Både fra seg selv, men også fra TV 2s eksperter.

– Jeg er veldig spent. Jeg er ikke direkte bekymret, men jeg er spent på hvordan han løser det. Jeg så ham på trening i går og han er ordentlig fokusert. Men samtidig er han litt redd for hva som kan skje, sier Ole Einar Bjørndalen.

I Östersund ble Thingnes Bø fragått av både Sebastian Samuelsson og sin bror Tarjei Bø. Til slutt endte han på 18. plass etter tre bom.

TØFF START: Sebastian Samuelsson viste at han var på et helt annet nivå enn Johannes Thingnes Bø i Östersund. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

TV 2 har spurt ekspertene Ole Einar Bjørndalen og Petter Northug om hvilken rolle de tror valgene Thingnes Bø tar utenfor sporet spiller inn på årets sesong.

For skiskytteren har vært svært åpen om valget å ikke følge «toppidrettsutøver»-oppskriften.

Han er med på minimalt av landslagssamlinger og han trener for det meste på egen hånd i Kongsvinger. Et sted uten tilgjengelig skytebane.

– Du må aldri høre på eksperter og følge normalen. Du må alltid være deg selv og finne din egen vei. Du kan selvfølgelig rådføre deg, men jeg tror det aller viktigste er å finne sin egen vei. Du skal jo ha det bra også utenfor sporet. Det er ufattelig mange veier til suksess, sier Petter Northug.

– Det er ingenting som overrasker meg ved at folk gjør ting forskjellig. Det som overrasker meg er når folk kopierer andre, også står de og sier at det ikke fungerer, sier TV 2s ekspert.

Ole Einar Bjørndalen besøkte Johannes Thingnes Bø før sesongen. Se hvordan det gikk her:



Tror livsstilen kan innhente ham

30-åringen har i en årrekke vært åpen om prioriteringene sine som toppidrettsutøver. Mens noen ofrer alt for å bli best, har stryningen funnet sin egen vei.

Allerede før forrige sesong var over, fortalte Thingnes Bø at han denne sesongen trolig ville være mer borte fra landslagets oppkjøring enn tidligere.

For mens lagkameratene har vært på flere samlinger, har stryningen vært hjemme i Kongsvinger med familien.

Der trener han på egen hånd.

TV 2 spurte Petter Northug om han tror Thingnes Bø nå blir innhentet av egen livsstil.

– Det kan være, men det er vanskelig å bedømme nå. Johannes kan fort justere seg inn og gå raskest av alle allerede denne helgen. Men det at han prioriterer hjemmebane, det vil kanskje innhente ham til slutt. Det har funket en periode, så jeg skjønner at han ønsker å fortsette med det, sier Northug.

>

Ole Einar Bjørndalen er kanskje prakteksempelet på toppidrettsutøver. Han ofret alt for å bli best, noe han klarte.

– Han prioriterer litt annerledes enn andre toppidrettsutøvere. Han liker å være hjemme på Kongsvinger og han liker å være sammen med familien. Det gir ham en boost og masse energi.

– Han har gjort en veldig ekstrem forberedelse til sesongen i år. Han har skutt ekstremt lite og trent mindre fysisk. Men når han kommer i gang har han en konsentrasjon og tilstedeværelse ingen andre skiskyttere har.

STJERNEDUO: Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen er begge eksperter for TV 2. Foto: Marte Christensen / TV 2

Bjørndalen tror Thingnes Bø igjen kan klare å hente seg inn igjen med et skippertak, men er sikker på at det vil kreve veldig mye av ham.

For tallenes klare tale er at han har tapt nesten ett minutt i sporet til sin svenske konkurrent Sebastian Samuelsson.

– Han har nok tapt en del i år, men det er blitt fluorforbud også, det er vanskeligere å få topp ski. Svenskene og tyskerne har hatt minst like gode ski som det norske laget.

Norskamerikaner velger ekstrem vei: – Festet hver lørdag

Den amerikanske langrennsløperen Sophia Laukli (23) vekket oppsikt da hun tidligere i vinter fortalte om sitt utradisjonelle toppidrettsliv.

I podkasten «Skirious problems» fortalte Laukli om festing hver lørdag fra april til slutten av oktober. Altså hele perioden hvor hun ikke deltar i langrennsløp.

– Jeg må skryte av vennene mine fra college. Vi har lært å kombinere trening med fest. For meg handler det om å kunne ha et morsomt og sosialt liv utenom all treningen, sier Laukli i et intervju med Aftonbladet.

LANDSLAGSUTØVER: Sophia Laukli har flere ganger vist at hun er en habil utøver, selv om livsstilen ikke følger lærebøkene. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Laukli har norsk far og har nå bosatt seg i Oslo. Selv om hun lever et liv fylt med fest, er hun seriøs under sesong.



Nå er alkoholen byttet ut med proteinbarer og energidrikker.

For selv om et «vanlig» ungdomsliv ser ut til å fungere for Laukli, vil hun ikke anbefale andre å gjøre det samme.

– Jeg tror ikke det passer for alle. Jeg kan trene neste dag som om ingenting har skjedd. Jeg er takknemlig for at det fungerer slik for meg. Men det er ikke nødvendigvis noe jeg anbefaler, sier 23-åringen.

TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen ser ikke problemet med valget Laukli har tatt. Han tror det kan være det riktige for henne.

– Det er fullt mulig. Hun er en ung og råsterk dame som trener hardt hele året. Det er viktig å ha god mental helse, det at man klarer å koble av. Da kan det være at det å gå ut på byen og ta seg en fest er en fin avkobling, sier Bjørndalen og fortsetter:

– Resten av året er de blodseriøse, trener knallhardt og har en ordentlig regi på søvn og kosthold, avslutter han.