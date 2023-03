– Vil få mange tilbud

Få med deg verdenscuprennene i Holmenkollen på TV 2 Direkte og Play!

Tirsdag bekreftet Marte Olsbu Røiseland (32) at hun legger opp. Onsdag var det Tiril Eckhoff 32) sin tur til å komme med samme nyhet.

– Jeg vil rangere de like høyt der oppe på samme nivå, med utallige OL og VM-gull, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

I tillegg har Denise Herrmann-Wick og Anaïs Chévalier-Bouchet varslet at også de setter karrierepunktum etter denne ukens verdenscup i Holmenkollen.

SLUTT: Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland under vinter-OL i Beijing i 2022. Foto: Torstein Bøe / NTB

Synnøve Solemdal la selv opp tilbake i 2020 og kjenner Eckhoff og Røiseland godt som tidligere lagvenninne.

– Det er jo to av de aller beste som gir seg og jeg er veldig glad for å ha vært på lag med Tiril og Marte, sier Solemdal.

Sammen med Ingrid Landmark Tandrevold vant trioen VM-gull på stafetten i Östersund i 2019 og i Anterselva året etter.

GULLGLIS: Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Synnøve Solemdal etter VM-gull i Östersund. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Spås TV-fremtid

Da Eckhoff annonserte at hun ville gi seg fortalte hun at hun var usikker på hva fremtiden ville bringe.

– Jeg har lyst til å studere. Akkurat hva, vet jeg ikke ennå. Det skal bli godt å bruke litt tid og senke skuldrene skikkelig og bare nyte livet litt, skrev Eckhoff på Instagram.

Selv er Solemdal skiskytingsekspert for NRK.

På spørsmål om hva Eckhoff og Tandrevold bør jobbe med nå, svarer hun følgende:

– De bør ikke satse på en kontorjobb. De må jobbe med mennesker, fordi begge to har mye omsorg i seg. I tillegg ville de gjort en god figur på tv, sier Solemdal og hinter til en ekspertrolle som hun har nå.

TRIVES: Synnøve Solemdal er skiskytingsekspert for NRK. Foto: Geir Olsen / NTB

Den tidligere lagvenninnen ser også for seg at stjerneduoen kan ha en fremtid videre skiskyttermiljøet.

– De har vanvittig mye erfaring og har hatt enorm suksess. Skiskytterforbundet bør være på dem, jeg ville i hvert fall vært interessert i å hatt tilgang på de to beste skiskytterne i Norge.

Solemdal forteller at det som føltes verst med å legge opp var å ta avgjørelsen.

– Bare det er en lang prosess. Marte og Tiril kan nå bruke en del tid på å finne ut hva de vil. Det er litt opp til dem hva de føler for, men de vil få mange tilbud, spår hun.

TOK TIL TÅRENE: Marte Olsbu Røiseland da hun bekreftet verdenscuprennet i Holmenkollen blir hennes siste. Foto: Marte Christensen / TV 2

Røiseland og Eckhoff sa at manglende motivasjon var en avgjørende faktor for at de valgte å trappe ned. Det var også grunnen til at Solemdal tok samme avgjørelse for tre år siden.

– Å være toppidrettsutøver krevde virkelig alt. Det merket jeg selv etter og ha lagt opp, mens jeg har sett på dem fra sidelinjen. Jeg er glad på deres vegne, og vet at det kommer et annet og fint liv.

For nå åpner det seg en helt ny verden, skal man tro nordmøringen.

– Man må finne seg selv litt på nytt. Man har liksom brydd seg om én ting og man føler seg litt som tidlig i 20-årene igjen, forklarer Solemdal.

– Begynner å bli tynt

At fire så profilerte utøvere som Eckhoff, Røiseland, Herrmann-Wick og Chévalier-Bouchet legger opp er uvant kost.

Bjørndalen peker på pandemien som en mulig årsak for at det skjer samtidig.

– Mangle pleier å legge opp etter OL, men på grunn av korona puttet de kanskje på ett år til for å få en verdig avslutning. Så er det jo naturlig at Herrmann-Wick ville avslutte på hjemmebane i Oberhof.

TV 2s skiskytingsekspert mener det er et stort tap for sporten.

– Når det heller ikke er russere eller belarusere med, begynner det å bli tynt. Nivået har ikke akkurat blitt forsterket når så mange personligheter gir seg, sier Bjørndalen.

GJENG: Synnøve Solemdal, Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og Ole Einar Bjørndalen under VM i Oslo i 2016. Også på bildet: Emil Hegle Svendsen, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Erlend Bjøntegaard. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Solemdal følger opp:

– De vil bli savnet. Vi snakker jo om de råeste som har vært, og da særlig Marte, Tiril og Denise. Samtidig har man profiler igjen som Julia Simon, Lisa Vittozzi, Öberg-søstrene, Dorothea Wierer...

– Hva med Ingrid (Landmark Tandrevold)?

– Og Ingrid selvfølgelig! Vi har masse talent hjemme i Norge også!

Solemdal skal ta turen til Holmenkollen for å ta farvel med sine gode venninner.

– Det blir jo en sjanse for det norske folk til å feire de to største skiskytterne gjennom tidene, i hvert fall på på kvinnesiden og blant de største hvis man inkluderer herresiden.