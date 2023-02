Vickhoff Lie knallet til: Tok historisk VM-bronse

Fra startnummer fire kjørte Vickhoff Lie inn til foreløpig ledelse med det som skulle vise seg å være en knallsterk tid.

Kun Marta Bassino og Mikaela Shiffrin, på henholdsvis gull- og sølvplass, maktet å slå 24-åringen.

Vickhoff Lie tok en meget sterk bronsemedalje, delt med østerrikske Cornelia Huetter.

– Dette er det verste og beste jeg har opplevd, gliser Vickhoff Lie til Viaplay etter monsterløpet.

BRONSEKLEM: Kajsa Vickhoff Lie og Ragnhild Mowinckel omfavnet hverandre i målområdet. Foto: Lise Åserud

Historisk sus

Bronsemedaljen er den første medaljen en norsk kvinne tar i en fartsdisiplin i VM siden Astrid Lødemel vant sølv i utfor og bronse i super-G i 1993.

– Oj, what? Kult, og vi har utfor igjen, gliser den ferske medaljevinneren konfrontert med statistikken.

– Jeg er veldig stolt over meg selv at jeg greide å gi gass med et så tidlig startnummer, forteller hun til TV 2.

Alpinisten har vært gjennom et langt skademareritt. Det kan du lese mer om her.

JUBEL: Kajsa Vickhoff Lie og Ragnhild Mowinckel etter Super-G for kvinner under VM i alpint i Méribel. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

Stor feil

Vickhoff Lie lå som nummer tre da det var Mowinckels tur med startnummer 14. Hun kjørte meget fort på toppen, men med en markant feil lenger ned i løypa, tapte 30-åringen dyrebar tid.

Mowinckel kom i mål 36 hundredeler bak ledende Marta Bassino fra Italia - og kjørte inn til femteplass - tre hundredeler bak lagvenninne Vickhoff Lie.

– Jeg er egentlig fornøyd. Det er selvfølgelig et kjipt mellomparti der det går på ræva ut. Jeg prøvde, tok sjansen og hadde sjansen, sier Mowinckel til TV 2.