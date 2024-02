Vickhoff Lie avslører hemmelig Mowinckel-avtale

– Det var ikke så gøy. Tårene kom.

Det sier Kajsa Vickhoff Lie til TV 2 om mandagens nyhet: Hennes gode lagvenninne Ragnhild Mowinckel setter karrierepunktum etter sesongen.

Det kom imidlertid ikke som noen overraskelse.

– Folk begynte å stille spørsmål for ett år siden. «Fader, det skal jeg få vite før det står i mediene», tenkte jeg. Så i Andorra i fjor sa jeg til henne: «Kan du ta meg i hånden og love meg at du i hvert fall forteller meg det to måneder før? Så jeg kan forberede meg på det», forteller Vickhoff Lie.

HYLLER MOWINCKEL: Kajsa Vickhoff Lie. Foto: Per Haugen / TV 2

– Så hun tok meg i hånden på det. Jeg har telt ned, og tenkt at nå nærmer det seg to måneder. Jeg burde bare dratt til andre siden av jorden, så hun ikke kunne si det, sier hun videre.

Vickhoff Lie fikk beskjeden like før avreise til Cortina.

– Hun trengte ikke å fullføre setningen før jeg skjønte hva hun skulle si. Det var skikkelig, skikkelig kjipt, sier 25-åringen.

– Det blir tøft å forlate henne. Kajsa er den jeg har vært mest med. Det vi har nå, og det vi har fått oppleve sammen, det er unikt, sier Mowinckel til TV 2.

Mowinckel forteller at Vickhoff Lie var en av de vanskeligste personene å fortelle at karrieren er over.

GIR SEG: Ragnhild Mowinckel legger opp etter sesongen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det som er kult er at man tar eierskap til henne også. Hennes suksess er min suksess. Så det er kult at jeg får fortsatt ta del av det, selv om man står på sidelinjen. Kajsa kommer til å ta alle mine rekorder, og det er helt greit, for man er fortsatt en del av det, sier Mowinckel.

Vickhoff Lie orker ikke tanken på alpinsirkuset uten Mowinckel.

– Akkurat nå gidder jeg ikke å tenke på det. Vi får nyte denne sesongen hundre prosent, så ta det deretter, sier Vickhoff Lie.

– Vi har jobbet så ekstremt hardt med å få til et bra miljø på fart på kvinnesiden. Jeg synes vi har gjort en ekstremt god jobb, og vi koser oss ekstremt mye. Det har vært noen utrolig gode år, hvor vi begge har vært skadefri, så vi har bygget opp noe utrolig spesielt. Jeg håper vi kan rekruttere flere og få jenter til å kose seg med fart, fortsetter hun.