– Vi kunne stilt to lag og hatt to gullkandidater

Det er kun dager til VM i skiskyting braker løs med miksstafett i Oberhof. Norges lag med Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold er soleklare gullfavoritter til VMs første øvelse.

– Større favoritter er det nesten ikke mulig å bli. Norge må i hvert fall ha to strafferunder for at det kan bli spennende, mener TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Et luksusproblem

En Thingnes Bø i superform var selvskreven på stafettlaget. Den andre herreplassen kunne både Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø fått, men at det falt på Lægreid var ikke et vanskelig valg for landslagstrenerne som stiller med de to beste i verdenscupen til start.

– Det kunne vært andre også, men vi havnet på de to som de sikreste kortene våre. Jeg har vært med på vanskeligere uttak, og det er vel full forståelse fra alle utøverne på det, sier landslagssjef Per Arne Botnan til TV 2.

– Det er veldig gøy å få tilliten og vi har et kjempebra lag. Det er bare å glede seg til den stafetten der, sier Lægreid selv.

At Norge går inn i VM med favorittstempel lever Lægreid veldig fint med.

– Både Tarjei og Vetle kunne gått den etappen der fint. Vi har så mange gode utøvere at jeg tror vi kunne stilt to lag på stafetten og hatt to gullkandidater. Det er et luksusproblem Norge har, sier han og legger til:

– Vi har hatt favorittstempel i mange øvelser før, så det er ikke noe nytt. Er man fra Norge, forventes det gull. Så vi skal kjøre på og gjøre vårt beste for å ta gull. Så tror jeg utledningene har lyst å slå oss, men det skal bli hardt, sier Lægreid med et smil.

Basert på tidligere resultater denne sesongen tror ikke Bjørndalen at Norge får særlig konkurranse fra de andre nasjonene.

– Det er de to beste herreløperne i verden som går. Ingrid har hatt et veldig løft i år, men plundret litt på stående skyting. Så har du Marte som er veldig på rett vei. Det er vanskelig å stille et bedre miksslag, mener Bjørndalen.

– Frankrike, Sverige og Tyskland er vel de nasjonene som kan være på pallen, men de skal ikke ha sjans til å slå Norge, understreker han.

Tarjei Bø: – Helt riktig

Eldstebror Bø legger ikke skjul på at han gjerne skulle startet VM med miksstafett, men er helt enig i trenernes avgjørelse.

– Det føles helt riktig. Jeg hadde veldig lyst å gå, men jeg har ikke vært god nok til å være blant de to beste nordmennene som skal komme med på laget. Det var et helt riktig uttak og fullt fortjent, sier Bø.

– Det er deilig å starte VM med en miksstafett. Jeg sier ikke det er en medaljegaranti, men det er en veldig stor mulighet og det er deilig å begynne et mesterskap med medalje. Så jeg er litt misunnelig på muligheten til å få en «flying start», smiler Bø.