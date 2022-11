– Vi i Vesten kan bidra til å endre deres syn på verden

NY BY: Saudi-Arabia bygger en ny by med nytt vintersportsanlegg. Det spekuleres i om Saud-Arabia nå vil søke om vinter-OL. Foto: Scanpix

Det var i begynnelsen av oktober Saudi-Arabia presenterte seg som arrangør for De asiatiske vinterlekene i 2029. Arrangementet skal avholdes i en futuristisk megaby.

Den første fasen av byen, som ikke er bygget ennå, skal være ferdig i 2025. Ifølge nyhetsbyrået AFP er prislappen på den «futuristiske megabyen», som har fått navnet NEOM, på hele 500 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 5000 milliarder kroner.

Saudi-Arabias søknad om å få arrangere de asiatiske vinterlekene i NEOM er godkjent av Den asiatiske olympiske komité (OCA).

«Ørkenene og fjellene i Saudi-Arabia vil snart bli en lekeplass for vintersport», heter det i en uttalelse.

KRITISK: TV 2-ekspert Petter Northug

Northug: – De kan fort få vinter-OL

Det å arrangere de asiatiske vinterlekene kan være siste skritt på veien før Saudi-Arabia sender inn en fullverdig søknad om å arrangere vinter-OL i det totalitære regimet. Det blir spekulert i om oljelandet vil søke om å arrangere vinter-OL enten i 2030 eller i 2034, men Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet at de vil sende inn en OL-søknad til IOC.

Petter Northug, som i løpet av sin karriere vant tretten VM-gull, hvorav sju av dem individuelle, og to OL-gull og 38 enkeltseire i verdenscupen, føler seg rimelig sikker på at Saudi-Arabia vil bli nøye vurdert av IOC dersom de søker om om å arrangere vinter-OL.

– Det er klart at vi vet hvordan reaksjonene var i etterkant av Beijing-OL og hele strukturen rundt det. Utøverne ønsker seg jo et OL på vintersteddestinasjoner, også i fremtiden, sier Northug, før han fortsetter:

– Men samtidig vet vi at idretten er som den er. Dersom Saudi-Arabia bestemmer seg for å søke, og får kontakter inn i toppen, kan de fort få et vinter-OL. Slik er dessverre verden blitt, sukker han overfor TV 2.

NY BY: Saudi-Arabia vil bygge en ny by i fjellene.

Tror reaksjonene blir sterke

Før han minner om følgende:

– Men jeg vil selvsagt ikke ha et vinter-OL i Saudi-Arabia. Jeg vil ha vinter-OL på ordentlige destinasjoner. Jeg mener det er ødeleggende for interessen om OL fortsetter å bli lagt til destinasjoner som har vært tidligere.

Northug føler seg sikker på at reaksjonene blir sterke dersom Saudi-Arabia søker om OL.

– Etter det som har skjedd i Qatar-VM og Beijing så tror jeg nok at det vil bli medvirkende til at det kan bli vanskelig å få gjennom en slik søknad. Det kommer nok derfor noen restriksjoner. De kommer nok ikke bare å slenge et OL til Saudi-Arabia i 2030, selv om det det er et land med penger og makt, mener han.

REAGERER: Tidligere OL-vinner Ragnhild Haga.

Kvinnelandslagets og tidligere OL-vinner Ragnhild Haga tror også at det vil komme reaksjoner om Saudi-Arabia søker OL.

– Alle må få lov til å søke

Saudi-Arabia har i årevis fått kritikk for å drive med såkalt sportsvasking, og styres etter strenge islamske lover. Landet beskrives som en av «de verste i klassen når det gjelder menneskerettighetsbrudd».

– Jeg tenker alle må få lov til å søke, selv om det er typiske sommerland. Men så håper jeg at det foretas grundige prosesser for å vurdere om det er bærekraftig og lurt for verden å ha et vinter-OL i Saudi-Arabia. Det er heldigvis ikke opp til meg å bestemme, mener hun.

Anne Kjersti Kalvå

Lagvenninne Anne Kjersti Kalvø ser både fordeler og ulemper ved at et vinter-OL kan bli arrangert i Saudi-Arabia en gang i fremtiden.

– Det er bra at det spres rundt omkring i verden. Men om dette er veien å gå er jeg litt mer usikker på. Det er spennende om de prøver, så får vi se, sier Kalvø til TV 2.

– Men samtidig, det er klart det kommer til å bli debatt rundt det. Jeg er absolutt ikke for det Saudi-Arabia står for. Samtidig kan det være en vei for dem til at ting kan bli bedre, med tanke på at vi i Vesten kan endre deres syn på verden litt. Jeg tror ikke vi endrer på ting om vi ikke deltar heller, poengterer hun.

– Er jo bra for sportens del

Therese Johaug, som med sine 14 VM-gull og fire OL-gull er blant de aller største i norsk langrennssport, håper Norge kan komme på banen og søke vinter-OL i 2030.

Therese Johaug

– Jeg vil ha et OL på en vinterplass med masse snø, så jeg håper jo at Oslo skal få OL i 2030. Det hadde jeg håpet på for sportens del, sier hun.

– Hva tenker du om at Saudi-Arabia skal arrangere vinterleker?

– Det er bra for sporten sin del, om det er det det handler om. Men det må liksom en grunn til at de skal ha det og. Og det blir jo nok en ny runde på dette med menneskerettigheter. Det må jo tas med i prosessen om de søker om vinter-OL, poengterer Johaug.

– Vi fikk jo masse kritikk for at vi skulle delta i Beijing. Den diskusjonen skulle jo ha kommet opp da det ble bestemt at Kina skulle få arrangere vinter-OL. Vi må ta med oss erfaringene fra den gang. Jeg er kritisk til å legge OL til slike land, understeker hun.

– Slike ting blir helt tullete

Planene til Saudi-Arabia innbefatter et helårsanlegg for vintersport i den nye byen NEOM til svimlende 5000 milliarder. Det legges også opp til en egen ferskvannssjø og bygging av det som beskrives som «ultra-luksuriøse» hoteller.

– Slike ting blir egentlig for tullete for meg. Jeg kjenner at når det er snakk om å gå skirenn innendørs, så har de gått for langt, fastslår Johaug.

Johannes Høsflot Klæbo gleder seg først og fremst over at vinter-OL i 2026 skal arrangeres i Milano og Cortina i Italia.

– Jeg er først og fremst glad for at vi har et OL i Europa igjen, det blir bra både for nordmenn og alle i Europa. Så vet jeg at USA og Salt Lake City kan være aktuell for å søke OL i 2030. Det eneste jeg vet med sikkerhet er at jeg ikke kommer til å gå et OL etter det, så får vi bare se hva som skjer og hvilke formening jeg danner meg når alt er avklart, konkluderer han.

Johannes Hødflot Klæbo

Sportsvasking

De asiatiske vinterlekene som skal arrangeres i ørkenstaten i 2029 inkluderer konkurranser på ski, snowboard, ishockey og kunstløp. I alt skal det konkurreres i 47 øvelser på snø og is.

Saudi-Arabia har fått kritikk for å drive med såkalt sportsvasking. Blant annet har det i flere år arrangert Formel 1-løp og høyprofilerte boksestevner i landet. Det statlige investeringsfondet eier i tillegg Premier League-klubben Newcastle.

En egyptisk tjenestemann opplyste i september at Egypt, Hellas og Saudi-Arabia er i samtaler om en søknad om å få arrangere fotball-VM i 2030.

ASIATISKE VINTERLEKER: Saudi-Arabia skal arrangere De asiatiske vinterleker i 2029.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, må nærmest trekke pusten når han skal ramse opp menneskerettighetsbruddene i Kongedømmet Saudi-Arabia.

– Kvinner er sterkt undertrykket og avhengige av menn som en del av landets vergesystem. Det er få, om noen, viktige valg en kvinne kan gjøre uten at det godkjennes av far, ektemann, bror eller en annen mann som er satt til å kontrollere henne, fortsetter Amnesty-lederen, før han slår fast:

– Det er det hele tatt vanskelig å gi en uttømmende liste over menneskerettighetsbruddene, de kan også overgå ens fantasi, sier han.