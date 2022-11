Var i sjokk etter ett minutts mareritt: – Har ikke snakket høyt om det

I SJOKK: Karoline Knotten reagerte ikke rasjonelt etter dramaet. – Jeg var helt høy og sa «ja, ta et bilde av oss da!». Det var først et par uker etterpå at jeg begynte å tenke at «oi, det der var ikke helt bra.» Foto: Privat

Hun var Norges beste skiskytter sist helg, men Karoline Knotten har også vært gjennom noen tøffe episoder. Nå forteller hun om et drama i Italia som fram til nå har vært holdt hemmelig.

– Det har vært sånn at vi ikke har snakket høyt om det, sier Karoline Knotten.

27-åringen, som ble den store skiskytteren på kvinnesiden under sesongåpningen på Sjusjøen sist helg med to seirer på rappen, har vært i noen ulykker før.

Såpass mange at hun må tåle litt fleiping de gangene hun dukker opp på en samling uten et eller annet skrubbsår på knær, albuer eller ansikt.

Seinest i mai rullet bildene av hennes forslåtte ansikt over de fleste store nyhetsnettsteder i Norge, etter et stygt fall på sykkel.

BEST: Karoline Knotten feirer den ene av to førsteplasser sist helg. Foto: Geir Olsen

Sklei på isen

Men hendelsen hun snakker om nå skjedde noen år tidligere, da hun var i italienske Ridnaun for å gå noen konkurranser i IBU-cupen (nivået under verdenscup).

Dagen etter siste konkurranse valgte Knotten og noen andre på laget å dra på fjelltur i området.

– Det var flere som hadde gått tur der uka før. Men de hadde gått i etterkant av rennene, da det var sukkersnø og mykt. Vi gikk turen på morgenen før vi skulle dra videre, og da var det is og veldig glatt, sier hun.

Knotten mistet balansen på det verst tenkelige stedet, rett ved en bratt skråning.

– Jeg ramlet 200 meter ned bakken, fordelt over kanskje 100 høydemeter. Jeg surret rundt sånn her, sier Knotten og gjør sirkelbevegelser med fingrene.

– Hva tenkte du underveis da det skjedde?

– Jeg trodde at det kom til å gå skeis.

FORTSATT PREGET: Karoline Knotten har brukt mye tid på å bearbeide fallulykken i Italia. Foto: Javad Parsa

– Du rakk å tenke det?

– Ja, det gjorde jeg. Ut fra GPS-klokka på armen min hadde jeg omtrent et helt minutt hvor jeg bare ramlet. Jeg håpet det skulle ta slutt snart, for jeg fikk så mange slag. «Nå fikk jeg vondt i nakken, nå fikk jeg vondt i magen, nå fikk jeg vondt i armen.» Da jeg endelig stoppet begynte jeg faktisk å le i fjellsiden der. Så snudde jeg meg for å vinke til de andre, for å vise at det gikk bra. Men jeg så dem ikke. «Shit, nå er jeg langt nede», tenkte jeg, forteller Knotten.

Englevakt

Hun la merke til at hendene blødde og kroppen verket, men ellers kjente hun seg i overraskende god forfatning.

– Så kom han ene i følget ned og sa «nå er jeg glad for å se deg». Jeg var helt høy og sa «ja, ta et bilde av oss da!». Det var først et par uker etterpå at jeg begynte å tenke at «oi, det der var ikke helt bra.»

Knotten hadde englevakt og kom seg noenlunde helskinnet fra skrekkfallet. Men selv om hun har selvironi på å være overrepresentert i ulykkesstatistikken, er ønsket naturligvis å få oppmerksomhet for prestasjonene som skiskytter i stedet.

OFTE UHELDIG: Slik så Knotten ut etter fallet på sykkel i starten av mai. Foto: Privat

Drømmer om første seier

Alt ligger i hvert fall til rette for at det kan skje til vinteren. Fra å leke med tanken på å legge opp sist vinter, fikk hun flere gode opplevelser på slutten av sesongen.

Først en strålende førsteetappe på OL-stafetten da Ingrid Landmark Tandrevold måtte reise hjem, og så en tredjeplass i verdenscupen i Otepää.

I løpet av sommeren og høsten har hun også tatt et nytt steg på det som tidligere har vært akilleshælen: farten i sporet.

På standplass er det få utøvere som matcher henne.

– Hva drømmer du om?

– Det er å ta min første seier. Jeg har veldig lyst til det. Etter OL ble jeg glad da jeg ble nummer 11 på sprinten i Kontiolahti. Så fikk jeg en femteplass på jaktstarten, og da var jeg hyper. Og uka etter ble jeg nummer tre, og da visste jeg ikke hvor jeg skulle gjøre av meg.

– Hvordan blir reaksjonen hvis du tar førsteplassen, tror du?

– Jeg vet ikke, men da går jeg til værs, sier Knotten og ler.

Den strålende stafettetappen i OL lærte henne et par ting som hun har tatt med seg i treningsarbeidet i sommer og høst.

– Jeg må utnytte de områdene der jeg er god, og så må jeg tåle at jeg kanskje slipper meg litt ned i motbakkene i stedet for å bite meg fast. For jeg vet at jeg kan ta det inn på flata. Du vil liksom ikke være den «å ja, du slapp i bakken, du?»-utøveren. Så da går du det du orker, ikke sant. Selv om det ikke er det smarteste. Så jeg har måttet tørre å si at det er greit om jeg ikke henger med der, for jeg er faktisk god nok i de flate partiene til å ta dem der. Jeg må bruke styrkene mine, sier Knotten.