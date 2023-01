Vant kaosløp: – Har garantert påvirket resultatene

Verdenscupen i Ruhpolding ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Fra kl. 13.30 torsdag ser du kvinnenes 15 kilometer.

Før start avslørte lagkameratene at Vetle Sjåstad Christiansen hadde holdt en liten «tordentale» på lagmøtet tirsdag.

For etter at det ikke var noen norske på pallen på normaldistansen i Kontiolahti, var Sjåstad Christiansen svært lysten på å få endret det.

– Det møtet skal jo være hemmelig, men hvis det er lekket må jeg finne muldvarpen. Men ja, det stemmer. Jeg har jo min sedvanlige avslutning på disse møtene og foreslo at vi skulle gjøre jobben for å komme på pallen, sa Sjåstad Christiansen med et smil til TV 2 før rennstart.

Det klarte de norske med dobbelt norsk i Ruhpolding.

Tross to tilleggsminutter vant Johannes Thingnes Bø, 9,9 sekunder foran Sjåstad Christiansen. Sturla Holm Lægreid ble nummer fire.

Slovenske Jakov Fak tok tredjeplassen.

Strømkaos: – Har garantert påvirket resultatene

Dermed ble det sesongens første seier på normaldistanse for verdenscupleder Thingnes Bø.

– Jeg hadde ingen nerver før løpet i dag. Jeg var altfor rolig, jeg våknet ikke helt. Men det gjorde at jeg var avslappet hele løpet, sier Thingnes Bø til TV 2.

Men det ble ikke bare dramatisk i løypa i Ruhpolding, for midt i 20 kilometeren ble det strømbrudd på hele arenaen.

– Det er alltid kjedelig når ting skjer på arena som påvirker resultater. Det har det garantert gjort med strømbruddet i dag, sier Thingnes Bø.

– Du er sliten på en fjerdeskyting, og du må ha alle marginene med deg. Når lyset går, har du ikke det. Da er det enda verre. Det er veldig synd, Sturla hadde det. Det er litt bismak, jeg skal innrømme det. Stol på flaksen. Jeg hadde flaks med startnummeret og strømbruddet, legger stryningen til.

Sekundstrid

Med tre fulle hus skjøt Sjåstad Christiansen for seier på siste stående. Der ble det dessverre én bom, men Sjåstad Christiansen gikk ut på sisterunden i ledelsen.

– Jeg regnet fort ut at jeg kom til å havne noen sekunder bak. Han er vanskelig å slå, men jeg gjorde mitt beste, sier Sjåstad Christiansen til TV 2 med et smil.

Men de siste kilometerne ble akkurat litt for tunge på føret i Ruhpolding, og Sjåstad Christiansen gikk inn til en 2. plass.

– Litt både og . Jeg synes egentlig jeg gjorde et bra løp. Jeg skjønte at jeg ikke kom til å miste for mye verdenscuppoeng. 18 treff, jeg tar den, sier Thingnes Bø til TV 2 etter målgang.

– Ser ut som Alsgaard

Thingnes Bø startet den første liggende serien godt med fire treff, men på det siste skuddet ble det bom for stryningen og et tilleggsminutt.

I kjent stil gikk Thingnes Bø med høy fart i løypa og spiste sekunder.

– Det ser ut som Thomas Alsgaard på ski. Han går så rolig, men det går så fort, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

På dagens første stående skyting slo Thingnes Bø tilbake og vartet opp med en lynrask og feilfri serie.

Og det fortsatte. På tredje skyting ble det dagens andre fulle hus på Thingnes Bø.

– Han begynner å bli fryktelig skummel nå, utbryter TV 2s ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

På siste stående skjøt Thingnes Bø for seier, men det ble én bom og dermed levde spenningen for alvor.

Og da Vetle Sjåstad Christiansen kom med sitt tredje fulle hus for dagen like etter Thingnes Bø gikk ut til sisterunden, var det Sjåstad Christiansen som kunne gå hele veien til topps.

Men med én bom på Sjåstad Christiansen ble det akkurat litt for mange sekunder opp til Thingnes Bø i mål.

Øvrige norske resultater:

10. Tarjei Bø, 1 bom

12. Johannes Dale, 2 bom