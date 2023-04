Tidligere denne måneden bekreftet stjerneparet Jutta Leerdam og Jake Paul at de er i et forhold.

– «That's it», skrev Leerdam i Instagram-innlegget, der hun delte flere romantiske bilder av de to sammen.

Nederlenderen har holdt igjen med å fortelle mer om relasjonen, men i Pauls nyeste Youtube-video med tittelen: «Møt min superstjerne-kjæreste Jutta Leerdam» letter de på sløret.

Kontakten startet med en «DM» på Instagram, og siden har det tatt av.



I episoden, som også er en podkast, forteller amerikaneren at de prøvde å date i skjul, men paparazziene avslørte dem raskt.

– Vi prøvde å holde det hemmelig, men ting fortsatte bare å bli lekket. Folkens, bare la oss være alene. Hvorfor kan vi ikke leve livene våre, spør Paul i videoen.

– Alle hater henne for det

Youtube-profilen virker svært begeistret for sin nye flamme. Samtidig har det oppstått utfordringer på sosiale medier.

– Alle hater henne for at hun er sammen med meg, svarer Paul på spørsmål om hva som er mest krevende, før kjæresten tar over:

– Jeg forventet det. Jeg hadde mitt eget publikum og for meg var det en slags risiko å date deg, siden jeg aldri har opplevd mye hat, men jeg likte deg veldig godt som person, sier Leerdam.

I kommentarfeltet hennes kryr det av negative meldinger:

«Han er ikke verdt tiden din. Du er langt over hans liga», skriver en av brukerne som har fått flest likerklikk.



«#FreeJutta», melder en annen.



– Til alle mine nederlandske følgere der ute: Vær så snill og slutt med å hate henne for å være sammen med meg, er Pauls tydelige beskjed.

Leerdam forteller at hun først var skeptisk til 26-åringen, som hun hadde et inntrykk av var veldig arrogant, grunnet hans kontroversielle image.

– Da folk spurte om vi datet var svaret mitt: «aldri, aldri», men så fant jeg ut at du var så søt, ekte og jordnær, sier skøyte-esset.

Ble overrasket

For etter at de to ble kjent har hun fått et helt annet inntrykk.

– Jeg vil avsløre deg en dag. Det er så annerledes å se personligheten din med kamera på, sammenlignet med hvordan det egentlig er, forteller hun til Paul.

Leerdam har sopt inn fem VM-gull som skøyteløper og har 4,2 millioner følgere på Instagram.

Paul ble først kjent gjennom videoer på Vine, deretter på Youtube, hvor han har hele 20,3 millioner abonnenter på hovedkanalen.

Nå er han aktuell som bokser.

– Jeg har mål, du har mål. Vi har travle liv, sier Leerdam.

– Jeg tror det er det beste for oss begge. Vi kan fokusere på det vi ønsker å oppnå, legger Paul til.



Leerdam har tidligere vært sammen med skøyteløperen Koen Verweij, men det forholdet tok slutt i august i fjor.

24-åringen er klar på at hun ikke vil være sammen med en fra samme idrett igjen.



– Jeg vil ikke anbefale det. Det er en liten verden, og man er sammen 24/7. Jeg tror ikke det er bra for et forhold, sier nederlenderen.