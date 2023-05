Utdrikningslag skapte trøbbel: – Alt var uklart

Denne uken har de norske skiskytterne sin første samling for sesongen. Men for enkelte ble ikke starten på samlingen helt optimal.

KLAR FOR GIFTEMÅL: Johannes Dale fikk seg en overraskelse dagen før årets første skiskyttersamling. Foto: Privat/AFP

I sommer skal skiskytter Johannes Dale smis i hymens lenker med sin forlovede Kristina Skjevdal. Og i den anledning ble 25-åringen overrasket med et fuktig utdrikningslag forrige helg.

– Jeg skal jo gifte meg, og da ble jeg overrasket med et skikkelig utdrikningslag blant annet av gutta her ved siden av meg, forteller den kommende brudgommen mens han peker på lagkompisene som står rundt han.

OVERRASKET: Johannes Dale samlet med guttegjengen rett etter overraskelsen. Foto: Privat

Måtte flytte treningen

Det eneste problemet var at sesongens første skiskyttersamling startet allerede klokken 09.00 på Sognsvann i Oslo dagen etterpå.

– Den skyteøkten på søndagen var ikke den beste. Da jeg så gjennom siktet, var alt bare veldig uklart, og jeg tenkte det var noe feil. Så kom jeg på at i dag er ikke dagen å skylde på utstyret, flirer Dale før lagkompis Filip Fjeld Andersen skyter inn:

– Det var nok også veldig greit at vi fikk flyttet økta fra klokken 09.00 til 16.00. For det å skyte med promille, det tror jeg ikke er lovlig, ler Fjeld Andersen mens lagkompisene nikker samstemte rundt.

ÅRETS FØRSTE SAMLING: Johannes Dale og herrelandslaget er for tiden på samling på Olympiatoppen Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Kastet i Oslo-fjorden

Det er liten tvil om at utdrikningslaget falt i god jord hos den kommende brudgommen, men selve detaljene er Dale noe sparsommelig på å dele.

– Vi kan vel fortelle i grove trekk, ler Dale før han titter bort på kompisene.

– Vi dro rett på gokartbanen først - noe jeg og kanskje Vetle (Sjåstad Christiansen) satte ekstra stor pris på. Vi er jo store fans av Formel 1, så det var skikkelig i vår gate. Videre gikk turen ned til operaen hvor vi koste oss i badstu med litt godt i glasset, forteller Dale.

Private bilder fra skiskytter Johannes Dale sitt utdrikningslag. Foto: Privat

Men overraskelsene stoppet ikke der, for mens gutta koste seg i badstuen kom bryter Oskar Marvik også kjent som Tåsen-plogen innom for et lite show.

– Ut av intet kommer han inn, løfter meg opp og vrir meg rundt 180 grader og kaster meg ut i Oslo-fjorden. Det er sånne ting som er litt vanskelig å forutse, ler Dale mens han gestikulerer hvordan han ble snurret ute på bryggekanten.

– Økta på søndag ble kanskje ikke den råeste, men det var verdt det. Jeg kommer til å huske den dagen lenge, avslutter den flirende 25-åringen.