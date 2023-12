Tydelig rørt etter kjempeløp: – Det har vært en tøff uke

Det var en tydelig rørt Sturla Holm Lægreid som gikk inn til andreplass i Hochfilzen.

Se TV 2s intervju med Holm Lægreid i videovinduet øverst!

Etter en svært skuffende verdenscupåpning i Östersund forrige helg, vurderte han å pakke kofferten og ta tidlig juleferie.

Det gjorde han lurt i å ikke gjøre.

For fredag slo han kraftig tilbake da han gikk i mål med nest beste tid, kun 4,9 sekunder bak vinneren Tarjei Bø.

– Jeg blir litt rørt. Jeg vet det er noen hjemme som har fulgt med spent. Jeg har fått veldig mange fine meldinger hele uken, jeg har virkelig kjent på at folk heier på meg. Det å få det til i dag er virkelig stort for meg.

Se verdenscup fra Hochfilzen på TV 2 Direkte og Play hele helgen.



Holm Lægreid var svært rørt under TV 2s intervju etter sprinten. Det var tydelig at pallplassen betydde mye for 26-åringen.

For den siste uken har vært tøff.

– Det har vært en tøff uke. Jeg har ikke hatt lyst til å være han som går rundt i gangene og er sur. Jeg har heller tenkt at jeg skal være en glad gutt og spre humør. Men innerst inne har det vært tungt, det har vært tøft å ikke finne helt ut hvorfor man ikke får det til.

HUMØRSPREDER: Sturla Holm Lægreid kommer garantert til å smile i gangene fremover. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg bestemte meg for å ikke gi opp

Selv om det ikke har vært en enkel uke, har støtten vært stor for Holm Lægreid. For da han valgte å bli med videre til Østerrike, istedenfor å reise hjem, kom støtten fra dem som bryr seg mest.

– Man tar det nesten for gitt at folk heier på deg når ting flyter, det er først under motgang, man virkelig kjenner hvem som er der. Det er kanskje da man trenger det som mest også. Når man egentlig bare vil dra hjem til mamma og pappa, og ta juleferie …



For det er ikke bare i sporet 26-åringen har slitt. Han har også slitt med lungene.

I Sverige forrige helg brukte han et munnstykke, som går under navnet varmeveksler, for å varme opp lungene.

I Østerrike var temperaturen heldigvis varmere. Da skiskytterne gikk fredag var temperaturen én plussgrad, mens temperaturen i Östersund var langt nede på minussiden.

– Hvis jeg surrer rundt og ikke finner ut av et helseproblem, så er det kanskje bedre å ta ordentlig tak i det først. Jeg føler ikke at jeg kan sette fingeren på hva som feiler meg, og da er det kanskje kapasiteten i lungene. sa Holm Lægreid til NRK forrige helg.

Støtten og meldingene i løpet av uken har gitt energi.

– Jeg bestemte meg for å ikke gi opp. Jeg dro hit med tanken om at jeg skulle gi det et forsøk til. Jeg er så glad for at jeg ikke dro hjem og kastet inn håndkleet tidlig, men ga meg selv denne siste sjansen.



LETTET: Sturla Holm Lægreid gikk i mål med nest beste tid i Hochfilzen. Foto: Matthias Schrader / AP.

Northug: – Det er rørende å se på

En annen som har kjent på både opp- og nedturer i idretten er Petter Northug. TV 2s ekspert var med på intervjuet av Holm Lægreid etter rennet.

– Som Sturla sier, det er mange rundt en idrettsutøver som bryr seg. Det har nok Sturla fått kjenne på, så når han da står her og leverer … Det betyr så mye. Det er mye lettelse og glede, da får man frem slike følelser, sier Northug og fortsetter:

– Det er rørende å se på. Det er veldig gøy at Sturla er tilbake igjen, dette trengte han, sier langrennslegenden.