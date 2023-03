Tviberg ble liggende etter fall

Både Maria Therese Tviberg (28) og Mina Fürst Holtmann (27) falt under sine løp under verdenscup-rennet i Åre.

Under Tvibergs første løp i storslalåmen gikk det galt. Hun spant 180 grader før hun havnet i én av portene i løypa. 28-åringen ble liggende i snøen etter fallet, før hun fikk hjelp.

Etter et par minutter kom Geilo-løperen seg opp på beina. Likevel så det ut som hun slet med høyre kne i målområdet etter å ha kommet seg ut av traseen.

Sportssjef for det norske alpinlandslaget, Claus Ryste, opplyser til NTB at han har fått beskjed fra fysioteamet i Åre at Tviberg er «OK, men kraftig forslått på begge leggene».

Tviberg skal sjekkes nærmere på hotellet senere fredag. Lørdagens slalåmrenn står i fare.

28-åringen er ikke ukjent med skader. Hun har blant annet gått gjennom fire korsbåndsoperasjoner tidligere. Skadene har likevel ikke stoppet henne og for litt under én måned siden tok hun VM-gull i parallell-slalåm, i Meribel.

KAN MISTE LØRDAGENS RENN: Maria Therese Tviberg (28) skadet seg etter å ha mistet kontrollen i første omgang av løpet. Foto: Poppe, Cornelius

På vei mot mål gikk det også galt for Mina Fürst Holtmann. Hun mistet grepet med underlaget og datt like før en av de siste portene av løpet.

Alpinisten kom seg raskt opp på beina igjen, men hun er, i likhet med Tviberg, diskvalifisert for andre omgang av verdenscup-rennet.

Mikaela Shiffrin har sikret seg et godt utgangspunkt for sin 86. verdenscupseier i alpint. Hun kan tangere legenden Ingemar Stenmarks rekord fredag.

– Det er helt ellevilt, og det viser hvorfor hun kommer til å slå den rekorden. Det er skikjøring som er helt vanvittig, sa Viaplays ekspertkommentator Bjørnar Neteland om Shiffrin.