Truet med å kaste Johaug ut av landslaget

Beskjeden gjorde at Therese Johaug knakk fullstendig sammen.

Det er i boka «Therese Johaug – hele historien», som kommer ut fredag, at den tidligere skistjernen bretter ut om en hittil ukjent uoverensstemmelse med Norges Skiforbund.

Sentralt i konflikten: Sokker.

For med stadig større suksess i skisporet - oppsto det en økende drakamp blant sponsorene om Johaugs signatur.

Samtidig som Johaug - i etterkant av VM-suksessen på hjemmebane i 2011 - flyttet til Holmenkollen, inngikk Team Johaug et samarbeid med finansmannen Jon Inge Gullikstad om å lage sokker.

Det fantes bare ett problem: Klesavtalen mellom Swix og Norges Skiforbund ga det norske klesmerket bransjeeksklusivitet på sokker.

Men i 2010 hadde en annen landslagsløper, Øystein «Pølsa» Pettersen, lansert sitt eget luemerke og landslagsvennine Kristin Størmer Steira hadde inngått en avtale med Trimtex.

Et unntak som Johaug antok ville gjelde for henne også.

Fikk skjennepreken

Johaugs manager Jørn Ernst ble enig med Swix om at dette kom til å løse seg for den profilerte langrennsløperen.

Men straks toppledelsen i Swix skjønte at Gullikstad var mannen bak, ble det bråk.

Det hele endte med et oppvaskmøte våren 2012 sammen med Swix og Norges Skiforbund på Lillehammer.

Der skal daværende generalsekretær i Skiforbundet, Stein Opsal, ha fyrt seg kraftig opp.

«Jeg husker tordentalen hans omtrent sånn: «Hvis du gjør dette, Therese, så nekter vi deg å konkurrere, da får du ikke lov til å konkurrere i mesterskap de neste åra. Du kan gå ut av landslaget, hvis det er det du vil. Det kan du gjøre. Men vi kan nekte deg å gå skirenn», heter det i boka.

Johaug skriver at hun knakk fullstendig sammen etter beskjeden.

Absurd tilbud

Opsal skal ha tilbudt Johaug å starte produksjon av stråhatter og badedrakter i stedet for sokker.

Det ble ikke godt mottatt av Johaug.

«Jeg oppfatta det som totalt useriøst. Jeg hadde trodd vi skulle diskutere en løsning, så kom de i stedet med trusler om at jeg ikke skulle få konkurrere».

«Jørn argumenterte som best han kunne, mens jeg knapt var i stand til å si noe som helst. Jeg følte meg helt overkjørt».

MANAGER: Jørn Ernst. Foto: Terje Pedersen

Team Johaug følte seg fryktelig urettferdig behandlet, og tok kontakt med stjerneadvokat John Christian Elden i håp om å løse konflikten.

Men Skiforbundet rikket seg ikke.

Etter hvert ga Johaug opp.

«Jeg var frustrert, lei meg og sint, men nå hadde jeg fått nok. Det var under ni måneder til VM i Val di Fiemme, og jeg kunne ikke gå inn i en VM-sesong med trusler hengende over meg om at jeg ikke skulle få lov til å gå skirenn. Og ikke hadde jeg mer energi å bruke på en tilsynelatende håpløs kamp, om jeg skulle ha krefter igjen til treninga. Produksjonen av sokker ble stoppa», står det i boka.

Opsal, som ga seg som generalsekretær i 2018, sier dette om hvordan han opplevde situasjonen som utspilte seg for ti år siden.

– Vi hadde en lengre prosess med teamet til Therese når det gjaldt ønsket om å produsere sokker i hennes navn. I et møte der flere fra hennes team, Therese selv og Skiforbundet deltok, ga vi tydelig beskjed om at vi var tvunget til å reagere dersom planene ikke ble endret. Skiforbundet hadde allerede solgt rettighetene til en viktig sponsor.

– Dette var det eneste møtet Therese selv deltok i, og hun var tydelig ikke forberedt på sakens alvor. Vi anbefalte flere ganger at hun heller burde gå i dialog med sponsoren som hadde kjøpt disse rettighetene, for å finne en god løsning for alle involverte, skriver Opsal i en sms til TV 2.

FLERE SAKER: Stein Opsal (t.h) fikk flere utfordrende saker i fanget under sin tid som generalsekretær. Her fra under behandlingen av Red Bull-sponsorsaken til alpinist Henrik Kristoffersen i retten. Til venstre: Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund Espen Graff. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jon Inge Gullikstad sier til TV 2 at han ikke vil kommentere saken før han har lest boka til Johaug.

Salgssuksess

For Johaug ble fortvilelsen raskt snudd til glede. Sokker ble til hansker og Johaug-hanskene, som ble ble lansert ved sesongåpningen på Beitostølen i november samme år, gikk unna som varmt hvetebrød.

På de tre første årene ble det nesten solgt en halv million hanskepar - med en omsetning på over 100 millioner norske kroner.