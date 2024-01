ANTERSELVA (TV 2): Ingrid Landmark Tandrevold reiser hjem for å koble av før VM. Nå spøker hun med bryllupsplanene.

For andre år på rad valgte Ingrid Landmark Tandrevold å feire jul i høyden i Lavazé. Det betyr at hun ikke har vært hjemme i Norge siden før høytiden.

– Jeg tror Ingrid har godt av å komme seg hjem nå, mener TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff.



– Jeg tror Ingrid trener å ta seg en pause. Hun har vært lenge på tur og trenger å koble av. Jeg er ikke bekymret for formen hennes, hun er der oppe og har vært helt rå i år, sier ekspertkollega Ole Einar Bjørndalen.



– Vet knapt hva hjem er



Og pause får Tandrevold, for etter verdenscuprunden i Anterselva får hun endelig reist hjem og tilbrakt tid i Norge før hun og de andre skiskytterne setter kursen mot VM i Nove Mesto som starter 7. februar.

– Det blir jo helt fantastisk. Jeg tror dette er åttende eller niende uken på tur nå, så jeg vet knapt hva hjem er. Men det blir godt å komme hjem til Norge igjen, sier Tandrevold og legger til:



HJEM TIL NORGE: Tandrevold gleder seg til litt tid hjemme før VM. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg tror også reiseforsikringen min går ut nå etter to måneder, så nå er det i alle fall bare å komme seg hjem, ler hun.



På siste test før VM gikk det ikke helt veien for Tandrevold med fire bom og 17. plass på fellesstarten i høyden i Anterselva.

– Per nå er jeg ikke bedre til å skyte her. Jeg synes det er skikkelig vanskelig. Jeg prøver så godt jeg kan, men får det liksom ikke helt til å stemme. Jeg må bare øve på det, sier Tandrevold om det å prestere i høyden.

Spøker med bryllupsreisen

Senere i år gifter Tandrevold seg med Trygve Bendixen Markset. Men det kan være forloveden må belage seg på noen endringer i bryllupsplanene.

– Det blir ikke noen bryllupsreise neste år, da blir det treningssamling i Anterselva istedenfor, sier Tandrevold og ler.



Bjørndalen kommer med et spøkefullt tips til Tandrevold:

– Løsningen blir å ta tre uker her i Anterselva og så avslutte i Venezia. Det er bare to og en halv time unna og det er kjærlighetens by.



VM i Nove Mesto ser du på TV 2 og NRK fra 7. til 18. februar.

NRK sender første uken, før TV 2 tar over uke to. Samtlige av de TV 2-sendte rennene kan du se på TV 2 Direkte og TV 2 Play.