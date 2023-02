Trodde ikke dette bildet var mulig: – Dette var for min venn som kjemper i krigen

Midt blant fem nordmenn på blomsterseremonien etter sprinten i skiskytter-VM, en mann som aldri hadde trodd at han skulle være der.

Det hadde nok ikke mange andre heller, da de hørte hans historie i fjor vår.

For Dmytro Pidrutsjnyj var femteplassen i skiskytter-VM større enn noe annet han har opplevd på idrettsbanen. Fordi den betydde så mye mer.

I HÆREN: Dmytro Pidrutsjnyj. Foto: Instagram

25. februar i fjor mønstret han for det ukrainske forsvaret. Landet er under angrep av nabolandet Russland og ukraineren bytter ut skiskyttergeværet med automatvåpen.

Motiverer folket

351 dager senere står han som eneste ikke-norske blant de seks som får delta på blomsterseremonien.

– Det var fantastisk for meg. Det er veldig viktig å være her, for meg, for landet mitt, folket vårt og soldatene våre. De slåss for oss, og denne prestasjonen var for min venn som kjemper i krigen, sier Pidrutsjnyj til TV 2 og flere andre medier.

GLADE UKRAINERE: Dmytro Pidrutsjnyj og treneren feirer den sterke prestasjonen på sprinten i Oberhof. Foto: Sander Smørdal/TV 2

– Jeg tror at jeg motiverer de hjemme. Mange av vennene mine som kjenner meg er i krig, så jeg tenker at resultatene er viktig for dem.

– Hvordan har det siste året vært?

– Det er veldig vanskelig for meg. For familien min, for landet. I februar i fjor visste jeg ikke om jeg kunne drive med skiskyting, men takk til soldatene som kjemper for landet vårt, som gjør at jeg kan drive med dette.

Han ble også hyllet av Sturla Holm Lægreid.

– Bare Ukraina kunne stoppe oss fra å ta de fem første plassene. Stor respekt til Dmytro Pidrutsjnyj på så mange måter, skriver bronsevinneren på Instagram.

I hæren beskyttet Pidrutsjnyj hjembyen Ternopil i og patruljerte gatene. Han havnet aldri i skarpe situasjoner, men fortalte til TV 2 i november at de trente for at de skulle være klare for alt.

I pressesonen i Oberhof forteller han på god engelsk:

– Vi lærte om hæren, våpen, strategi i krig og vi drev med mye skyting med automatgevær. Det er en helt annen type jobb enn å drive med sport og skiskyting. Det var farlig, men det var veldig god øvelse for meg.

MILITÆRMANN: Dmytro Pidrutsjnyj i fjor vår. Foto: Instagram

Utrolig reise

5. juni ble han dimittert. Han var glad for å få privilegiet med å kunne drive med idrett, men tre måneder uten skiskyting-trening trodde han var nådestøtet for alle VM-håp.

Bedre ble det ikke da han menisken røk i desember, og han måtte gjennom en kneoperasjon som holdt han ute av sporet i en måned.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være her. Og etter operasjonen min i desember trodde jeg i alle fall ikke at jeg skulle være her. Å være her og kjempe med de norske og topputøverne er veldig kult og veldig viktig for meg. En god opplevelse.



Etter VM skal han tilbake til Ukraina før verdenscupen fortsetter.

GA ALT: Dmytro Pidrutsjnyj etter målgang. Foto: Matthias Schrader

Klar tale

De siste ukene har det vært mange saker om at russiske utøvere kan få delta i OL igjen, under nøytralt flagg, etter at IOC åpnet for å ta debatten.

Dmytro Pidrutsjnyj, som selv har vært i hæren og forsvart sitt eget land mot russisk invasjon, er klar i sin tale.

– Jeg syns at om det skjer, så vil det være en tabbe. Idretten vil tape på det.

Se kvinnenes og herrenes jaktstart på TV 2 Direkte og Play fra kl. 12.30!