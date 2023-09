Trøbbel for langrennsparet – ber om hjelp

ET SJOKK: Maja Dahlqvist og kjæresten ber om hjelp etter å ha fått et uventet problem. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Den svenske langrennsstjernen Maja Dahlqvist og kjæresten fått et uventet problem.

Maja Dahlqvist er for tiden i USA på høydesamling og trener med det amerikanske landslaget. Det gjør at hun også får tilbringe tid med sin amerikanske langrennskjæreste Kevin Bolger.

Men nå har kjæresteparet fått et uventet problem, en beskjed som kom som et sjokk.

– Vi skjønner ingenting, sier Dahlqvist til Expressen.



Dahlqvist og Bolger har vært et par siden 2021. Vanligvis har Bolger dratt til Sverige i god tid før sesongstarten i midten av november – men nå nektes han visum.

Om Bolger ikke får det, mister han svenskenes sesongåpning i Gällivare og verdenscupåpningen i Ruka.

Grunnen til at Bolger nå nektes visum er fordi han har tilbrakt store deler av sommeren i Sverige sammen med Dahlqvist. Det har gjort at han har brukt opp de 90 dagene som er vanlig i et turistvisum.

Foto: Skjermdump, Instagram.

Men kjæresteparet ble ikke bekymret av den grunn.

– I fjor var det ingen problemer i det hele tatt, sier Dahlqvist.



Da fikk nemlig Bolger nytt visum til sesongstarten.

– Beskjeden er at han må vente et antall dager før han får komme til Europa igjen. Så er det noen som har en kontakt som er god på dette med visum må dere gjerne gi en lyd, ber Dahlqvist.



Den svenske langrennsstjernen forteller at de har sett på alle mulige løsninger – blant annet å gifte seg.

– Det var faktisk et alternativ. Men det var tydeligvis ikke så enkelt, forteller Dahlqvist.

Men tross trøbbel er de to optimistiske.

– Kevin har funnet en god kontakt nå, så vi håper at det kan løse seg.