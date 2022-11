Trenerprofilen Dag Kaas begravet: – Han betydde utrolig mye for utrolig mange

Kaas døde fredag 4.november etter kort tids sykdom.

75-åringen hadde vært på jobb i Egypt med Olympiatoppen under VM i skyting, og følte seg dårlig etter hjemkomst. Han ble deretter lagt inn på sykehus, hvor legene påviste kreft. Livet stod ikke til å redde.

Torsdag ble begravelsen gjennomført i Oslo, hvor familie, venner, kolleger og tidligere elever av Kaas var tilstede.

BLE TRENT AV KAAS: Anette Bøe var en av de mest profilerte utøverne på kvinnelandslaget under Kaas' ledelse på 80-tallet. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Dag er en legende i norsk idrett som har betydd veldig mye for veldig mange. Han gjorde norsk kvinnelangrenn sterkt på 80-tallet, så vi er dypt takknemlige for alt han står og har stått for. Han er en legende, sier Anette Bøe.

– Han var meget omsorgsfull og snill

Kaas var i en mannsalder en svært høyt ansett og profilert trener i norsk idrett.

Han var i mange år ansatt som coach på Olympiatoppen, men er for de fleste best kjent for sitt virke i skisporten.



Han var landslagstrener, sportssjef og en markant skikkelse i langrenn på 80-tallet, og ble siden også privattrener for noen av Norges største langrennsprofiler.

Både Bente Skari og Astrid Uhrenholdt Jacobsen har flere ganger fortalt om hvor viktig Kaas var for suksessen de oppnådde i langrennsløypa.

Olympiatoppen-kollega Cato Zahl Pedersen mintes torsdag en både dyktig og snill venn.

RØRT: Cato Zahl Pedersen utenfor Ris kirke i Oslo i forbindelse med begravelsen til Dag Kaas. Foto: Sveinung Kyte.

– For meg har Dag betydd en utrolig sterk støtte. Han var meget omsorgsfull og snill. Samtidig var han en krevende person, på den måten at han forventet det beste av deg for å oppnå utvikling. Han var direkte. Både jeg og norsk idrett har mye å takke Dag for. Han har vært på alle flater og brydd seg om idrett og friluftsliv hele livet. Han har etterlatt seg et stort fotavtrykk, sier han.

– Det er veldig rørende

Sønnen Sverre Huber Kaas er landslagstrener for de norske skiskytterkvinnene, og han fortalte til TV 2 på Sjusjøen forrige helg at han og familien var takknemlig for alle de fine ordene og hyllestene som kom etter dødsfallet.

– Vi visste jo at han hadde satt spor, men man vet jo på en måte aldri hva folk syntes om ham. Det har vel bare vært fine ord, så det er veldig rørende, sa Huber Kaas.

Faren var en del av norsk langrenn helt til det siste, og han var fast innslag på de fleste store renn både i inn - og utland de siste tiårene.

Ved siden av jobben i Olympiatoppen og i langrennssporet, var Kaas også orienteringstrener - og leder og friluftslivsentusiast, blant annet som styreleder i Norsk Friluftsliv i flere år.