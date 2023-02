Trenerne hadde ikke engang kjøpt flybillett til ham. Så kom sjokkbeskjeden fra Thingnes Bø

Beitostølen 8. november 2022: Johannes Thingnes Bø går sitt beste testløp noensinne.

Ned til neste på resultatlisten er det over et halvt minutt.

Thingnes Bø er i rute. Og vel så det.

– Å vinne det testløpet hadde han aldri vært i nærheten av tidligere. Jeg har aldri sett ham i så jevnt god form som han er i nå, forteller landslagstrener Egil Kristiansen til TV 2.

– Det var vel kanskje på tide at jeg begynte å levere litt i treningssesongen, smiler Thingnes Bø.

SKREMMESKUDD TIL KONKURRENTENE: Få dager før dette bildet ble tatt i sesongåpningen på Sjusjøen, hadde Johannes Thingnes Bø vunnet testløpet på Beitostølen. Det hadde han aldri vært i nærheten av tidligere. Foto: Geir Olsen

Fra den novemberdagen har skiskytteren fra Stryn herjet med resten av verdenseliten både i verdenscupen og nå i VM.

Gang etter gang står han øverst på pallen. Igjen og igjen skiller det mye ned til 2. plassen - på samme måte som det gjorde i testrennet på Beitostølen.

Thingnes Bø er i så god form at han vet at han kan vinne selv med en, kanskje to strafferunder. Og det selv om konkurrentene skyter feilfritt.

Men hvordan? Hva har utøveren, som ikke er kjent for å være den som er mest glad i trening, gjort for å bli så mye bedre enn resten?

Fra helvete til himmel

Vi må et drøyt år tilbake i tid og tilbake til Oberhof. I år har han gått sitt livs VM i skiskytter-byen. Situasjonen var en helt annen i fjor.

Verdenscupen, 7. januar 2022. Thingnes Bø skyter seg fullstendig bort på sprinten og ender på 28. plass. På den påfølgende jaktstarten blir han nummer 21.

MOTGANG: Verdenscupen i Oberhof i 2022 var et bunnpunkt for Johannes Thingnes Bø. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– Jeg er tom for ideer, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg får bare håpe på et mirakel, sa han til NRK den gang.

OL i Beijing var bare en knapp måned unna. Thingnes Bø hadde dårlig tid.

– Det hele startet kanskje her i Oberhof i fjor hvor han hadde et desidert bunnpunkt. Han skjønte at her må det virkelig tas tak for å få noe ut av sesongen, sier trener Kristiansen.

Thingnes Bø var rådvill, en situasjon som var ganske ny for ham.

Han bestemte han seg for å dra hjem. Han stengte ute alle unntatt den nærmeste familien og dro på hytta på Sjusjøen.

Han trengte å gå inn i sin egen boble. En boble bestående av tilstrekkelig med hvile, trening og spising.

Valget han tok viste seg å være det rette. OL-formen kom og i Beijing ble det fire gull og én bronse.

OL 2022: Thingnes Bø stengte alle, utenom sine nærmeste, ute og fant OL-formen på hytta på Sjusjøen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det var en veldig trygghet i det at du fant deg selv igjen. Det er liksom det at når du trøbler, prøver du å gjøre det samme som før. Men ting fungerer ikke, og så lurer du på hvorfor du er blitt så dårlig når du var så god før. Men så ser du hvor kort tid det tar før du plutselig er tilbake igjen, sier Thingnes Bø.

Beskjeden som tok trenerne på senga

Thingnes Bø gikk ikke et eneste renn etter OL. På den måten fikk han en lengre pause og fikk hentet seg inn.

Allerede på vårparten viste Thingnes Bø en ny side av seg selv. En side som kom som et lite sjokk på landslagstrenerne.

– Det var jo litt overraskende da vi skulle på sykkeltur til Mallorca tidlig i mai i fjor. Vi tok jo den at «Vi regner jo ikke med at du skal være med, Johannes. Vi har ikke bestilt noen billett eller noe til deg». Jo, da skulle han være med, sier trener Kristiansen lattermildt.

– Da fikk han en kickstart på sesongoppkjøringen, poengterer Kristiansen.

– Jeg følte jo meg nesten litt frastøtt av gjengen, ler Thingnes Bø når TV 2 spør ham om hendelsen.

EFFEKT: Pausen etter OL hjalp på treningslysten. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Jeg hadde jo fått en lang pause. Det er jo klart at hvis du avslutter en sesong i slutten av mars, synes jeg det er tidlig å dra til Mallorca i starten av mai. Men jeg fikk jo sluttet i slutten av februar, og da var jeg klar en måned før på en måte. Jeg trodde liksom ikke at en slik pause skulle ha en sånn effekt, men kanskje.

Da brikkene falt på plass

Når TV 2 spør trener Kristiansen hva han tror har hatt mest effekt på den suverene formen til Thingnes Bø, kommer livet på hjemmebane ganske raskt opp.

I 2021 startet prosjektet med å bygge drømmehuset til han og familien i Kongsvinger. Sommeren 2022 stod huset ferdig.

FAMILIEKJÆR: Johannes Thingnes Bø og konen Hedda Dæhli Bø flyttet inn i sitt nye hjem i Kongsvinger i 2022. (Bilde fra 2019) Foto: Terje Bendiksby

– Hverdagen hans har vært ganske annerledes siden det. Jeg er ganske overbevist om at det har mye med hverdagen hans på hjemmebane å gjøre, sier Kristiansen.

Landslagstreneren ser stor forskjell fra tidligere sesonger.

– Tidligere har han trent bra når vi har vært på samling, og så har han kommet hjem igjen hvor det har vært mange andre ting som surrer rundt i hodet hans og ting han har måttet gjøre, og så har han heller droppet treningen.

Johannes Thingnes Bø hjemme på Kongsvinger. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Så har det blitt en litt dårlig spiral der han har trent bra på samling, kommet hjem hvor det har vært litt dårlig med trening for så og komme tilbake på samling i litt dårligere forfatning enn da han forlot forrige samling. Det har vært litt frustrerende for oss noen ganger, forklarer Kristiansen.

I år er ting annerledes.

– Husbyggingen er helt i orden, rulleskimølla i kjelleren. Ting har blitt veldig mye enklere for Johannes.

– Jeg tror det har hatt mye å si. Du får selvfølgelig en boost av å bygge drømmehuset. Men når du da har fått flyttet inn og er ferdig med flytteprosessen, så er det masse tid som du plutselig får til overs. Da blir det tid til mer og mer hvile. Så det har definitivt hatt en bra effekt, sier Thingnes Bø selv.

På dagtid er det stille i huset og ro til å trene. Nå kan en treningsdag hjemme bestå av trening tidlig på morgenen, for så å hoppe på mølla igjen i ni-tiden på kvelden.

MILLIONINVESTERINGEN: De første månedene med rulleskimølla i hus hadde Thingnes Bø fire til fem daglige treningsøkter. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er kanskje en sånn økt han aldri hadde gjort tidligere. Jeg er ganske overbevist om at han har litt mer ro rundt seg. Han får hvilt og trent på en bedre måte enn han har gjort før, sier Kristiansen.

1. juli var millioninvesteringen på plass i kjelleren i Thingnes Bø sitt nye drømmehjem. I månedene etterpå brukte han fire til fem økter på rulleskimølla hver uke.

– Jeg tror mye av nøkkelen ligger der i den mølla, understreker Kristiansen.

– I år har jeg følt meg som en utfordrer

Tilbake til 8. november og testrennet på Beitostølen. Den overlegne seieren kom rett før starten på en sesong som skulle vise seg å bli en reise av de sjeldne.

– Jeg var veldig motivert etter fjoråret. Jeg hadde liksom ingen problemer i år med å bli klar til vinteren, sier Thingnes Bø.

MOTIVERT: Thingnes Bø gjorde det han kunne for å få en best mulig inngang til årets sesong. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg tok litt konsekvenser av det som skjedde i fjor med at jeg fikk en nasjonal åpning der jeg var syk og trøblet veldig. Så jeg var veldig fokusert på å ha en riktig inngang i år, fortsetter han.

Thingnes Bø beskriver seg selv som ekstra skjerpet og bedre forberedt før denne sesongen sammenlignet med tidligere.

Trener Kristiansen omtaler verdenscuplederen som «ekstremt proff».

– Det er vel ingen som er så dedikert som ham når vi reiser rundt i verdenscupen og er på samlinger.

– Er dette det beste du har sett av ham basert på form?

– Han var i tilsvarende form i OL i fjor. Da var han på samme nivå. Men han har aldri vært i så god form over så lang tid tidligere. Det er vel det som er nytt av året.

VM-KONGE: Johannes Thingnes Bø er bedre enn noensinne. Foto: Marte Christensen / TV 2

Formen har Thingnes Bø vedlikeholdt gjennom sesongen som nå har ledet ham til gullrush i VM i Oberhof.

– Jeg har bare bygget trygghet siden starten av sesongen. Men ja, det var en utfordrende sesong i fjor. I år har det vært utfordrende på en annen måte. Jeg har følt meg litt som en utfordrer i år.