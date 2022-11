Treneren om Maren Lundby: – Det har blitt litt tårer

Så sent som i september ringte Maren Lundby til treneren, full av bekymring og tvil om framtida.

Tåka ligger tjukk som grøt i nasjonalanlegget i Holmenkollen. Maren Lundby er kanskje den som smiler bredest av alle på hopplandslaget som er samlet for å ta bilder for sponsorer og presse.

Til helga gjør hun comeback i verdenscupen. Noe hun knapt hadde sett for seg bare for noen uker siden. At hun står på start har IKKE vært en selvfølge.

– Det er litt sånn at man må ta dag for dag. Man kan ikke tenke for langt framover. Det tror jeg har vært viktig. Men jeg har vært veldig i tvil. Det har jeg.

– Hvor mye har du tvilt på om du kan komme tilbake?

– Nei, altså, når var siste bekymringsmelding opp til Trondheim, da, (bostedet til landslagssjef, Christian Meyer, red. anm.).

– Det er ikke lenge siden?

– Nei, det er det ikke. Det var vel i starten av september.

– Og da så du mørkt på det?

– Ja, jeg gjorde det.

– Tårer

Uten å utbrodere innholdet i samtalen, bekrefter landslagstrener Christian Meyer at det ble en prat med mye følelser.

– Det har blitt litt tårer. Det er ingenting å lure på. Men samtidig er Maren veldig flink til å hente seg inn igjen og flink til å se løsninger, sier Meyer, som ikke tror folk forstår hvor vanskelig det har vært å stå i den situasjonen Lundby har vært i.

– Hun har på en måte vært i en boble i over 600 dager, der hun har jobbet hardt hver eneste dag for å komme seg tilbake. Og da blir man sliten i perioder.

Han sier at hele prosessen har vært en berg-og-dal-bane. Aller mest for Maren Lundby selv. Men også for de rundt.

HOPPET I NM: Maren Lundby klar for comeback i NM Midtstubakken Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

I boka «En samtale med Maren Lundby» forteller Toten-jenta at hun på det meste veide 14 kilo mer enn det som er matchvekta hennes som skihopper.

Enkelt fortalt sluttet kroppen i en periode å forbrenne energi. Noe som førte til at vekta skjøt i været på kort tid.

– Det var jo en sjokkartet opplevelse da vi fikk vite om problemene. Så fikk vi kanskje en opptur der vi fant en løsning som fungerte. Så stoppet det plutselig opp igjen. Når man kanskje opplever 60-70 opp- og nedturer i løpet av kort tid, da må vi rundt gjøre alt vi kan for å hjelpe til, forteller Meyer.

Han synes derfor ikke det er rart at Lundby i perioder har tvilt på om hun kunne greie å komme tilbake.

– Da får man får jo de tankene. Prosessene er ikke så god som man ønsker. Man blir stresset, og får lyst til å gjøre drastiske ting, sier han.

Men Lundby har hele tiden fulgt rådene til fagfolkene på hopplandslaget og Olympiatoppen. Hun har greid å tenke langsiktig, og ikke gå for de lettvinte og raske løsningene.

Justerer ambisjonene

Noe av den mentale jobbingen har vært å justere ned forventningene til resultatene i starten av sesongen.

Både Lundby og teamet rundt er åpne på at hun fortsatt ikke er nede på vekta hun hadde da hun hoppet i VM i 2021, eller herjet i sesongene fra 2018-2020.

– Målet for helga er å komme topp 15, sier Lundby, og ler.

– Det er altså der lista ligger nå, topp 15?

– Ja. he, he. Dessverre, ler hun.

– Du virker nesten flau når du sier det?

– Ja, huff. De har vært noen i støtteapparatet som har pratet ekstra med meg om de positive sidene med å delta i helga.

Og topp 15 er ikke tilfeldig valgt. Det er de 15 beste i vinterens Raw Air som får være med å hoppe skiflyging i Vikersund. Det er ikke bare et mål, men også en drøm Lundby har hatt i årevis om å oppleve.

– Ja, så klarer jeg å være topp 15 allerede i helga, så har jeg allerede inne nivået til å være med på skiflyging. Og da har jeg en god referanse til hva jeg kan greie på mitt beste.

– Vet forutsetningene

For de som tror at Lundby er fornøyd med 15. plasser resten av karrieren tar feil.

– Hvor lenge kan en vinnerskalle som deg leve med det?

– Det er ikke så lenge. Men det er fordi jeg vet hvilke forutsetninger jeg har for å kjempe i toppen med det nivået som er nå. Da må alle detaljer være på plass. Jeg er ikke der akkurat nå, men jeg har lagt opp en vei framover som forhåpentligvis skal ta meg dit, sier Lundby.

– Hvor langt unna er du matchvekta nå?

– Jeg vet ikke om jeg vil si et nøyaktig tall. Men jeg er veldig mye nærmere enn jeg var i fjor, men har fortsatt et lite stykke igjen til matchvekta.

Men at hun likevel holder greit følge med lagkompisene både på trening og den ene konkurransen hun har deltatt i, gir et visst håp om at hun nærmer seg gamle høyder.

– Vi vet jo hvor mye en kilo har å si i bakken i forhold til meter. Så der bruker jeg litt av mattekunnskapen fra barneskolen, rett og slett gangetabellen, så det regnestykket ser jeg lyst på, spøker hun.

– Gir aldri opp

Christian Meyer er sikker på at Lundby på sikt vil kunne komme tilbake på det ypperste toppnivået. Hvis fysikken tillater det.

TETT PÅ: Christian Meyer har vært en av Lundbys tetteste støttespillere i perioden der hun har vært ute av konkurranse i hoppbakken på grunn av vekta. Foto: Terje Pedersen

– Når du har vunnet så mye som Maren har gjort, så vet du hvilke forutsetninger som gjelder, sier han.

Derfor tror han at Lundby innerst inne vil takle å havne litt bak de beste så lenge hun rent fysisk ikke er tilbake i toppform.

– Men jeg har også sagt til Maren at hun garantert komme til å kjenne på at den erfaringen hun har tilegnet seg gjennom årene kommer til nytte nå. Hun er mer kjent med sin egen kropp og egen psyke enn noen gang. Og det vil være en fordel, sier Meyer.

Han er full av beundring på hvordan Lundby tross alt har taklet motgangen.

– For det må jeg bare si. Det er fryktelig artig å jobbe med utøvere som aldri gir opp. Hvis vi blir enig om gjøre en ting over en periode, så gjør hun det. Det slurves ikke.

– Der imponerer hun meg noe fryktelig.