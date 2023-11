Treneren med streng beskjed: – Slutt med det!

Sturla Holm Lægreid har byttet mellom to våpen den siste tiden. Nå har skytetrener Siegfried Mazet fått nok.

– Han kunne endret mening rundt hvilket våpen to ganger, det er greit. Men tre-fire bytter de siste to ukene er litt for mye. Jeg sa til ham: «Du må slutte med det. Du må fokusere på riktige ting som å treffe blinkene», sier suksesstreneren til TV 2.



Dagen før sesongåpningen på Sjusjøen har Mazet gitt klar beskjed Holm Lægreid.

– Han må ta et valg, et endelig valg. Sturla er veldig sterk på standplass, så det er ikke et stort problem å bytte våpen. Det viktigste er å treffe blinkene. Det var gøy en stund (at han byttet våpen), men nå må vi fokusere på riktige ting, sier Mazet og forventer at Holm Lægreid bestemmer seg for våpen denne helgen.



SA I FRA: Skytetrener Siegfried Mazet (i midten) har sagt tydelig fra til Surla Holm Lægreid om våpenbyttingen. Foto: LISA LEUTNER

– Får ikke sove

Men våpen-situasjonen har gitt Holm Lægreid skikkelig hodebry den siste tiden.

– Det er spenning for min del. Jeg får ikke sove om natten da jeg tenker mye på det, sier Holm Lægreid til TV 2.



Det var for et par uker siden at skiskytter-stjernen bestemte seg for å prøve det gamle våpenet, det han brukte for to år siden.

– Jeg brukte det på Beitostølen forrige uke. Det fungerte veldig bra på stående, men jeg tenkte at jeg ikke kunne bytte våpen, så jeg har byttet tilbake i dag.

– Nå angrer jeg litt, så jeg bytter kanskje tilbake i morgen.

150 gram forskjell

Den store forskjellen på våpnene er vekta. Det skiller rundt 150 gram. Det nye våpenet har han brukt siden sommeren 2022.

– Vi får se. Det har stokket seg helt. Hodet mitt surrer og går, jeg er kanskje litt nervøs for det som kommer. Jeg får ikke tankene til å falle på plass.

Uansett hvilke våpen han velger, mener han ikke det er det som vil være utslagsgivende.

– Det er ikke det som skal gjøre endringen, det er all den andre jobbe jeg har gjort denne sommeren. Dette er kun siste glasuren på kaka, sier han.