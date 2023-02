Tok VM-gull etter nervepirrende stafett: – Veldig unødvendig

Saken oppdateres!

Det norske laget med Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Røiseland, Sturla Holm Lægreid og Johannes Thingnes Bø tok gullet på miksstafetten i VM i Oberhof onsdag.

Tandrevold måtte ut i strafferunde og sendte Røiseland 55 sekunder bak Frankrike. Hun tok inn et par sekunder på sin etappe, og vekslet med Lægreid 50 sekunder bak teten. Han gjorde en super etappe og ga et perfekt utgangspunkt til Thingnes Bø.

Det ble en nervepirrende ankeretappe for nordmannen, som bommet tre ganger på liggende skyting. Men Thingnes Bø reddet seg inn igjen med ekstraskudd.

– Det var en veldig uforutsigbar stafett. Det var en kamp helt inn. Vi gikk fort på den første runden, men planen var ikke at jeg skulle gå så fort at jeg skulle skyte så dårlig. Jeg ble litt overrasket selv. Det er nervøsitet og VM. sier Thingnes Bø om bommene.

– Det var full spiker opp første bakke. Jeg var stiv i beina under hele løpet etter det, men jeg gikk heldigvis bra og var rolig under ekstraskuddene. Jeg ser i ettertid at det var veldig unødvendig, sier skiskytteren.

Etter en sterk sisterunde kunne Thingnes Bø gå alene over målstreken, og kunne juble for gull til Norge i årets første VM-øvelse.

Italia tok sølvet, mens Frankrike ble nummer tre.

NERVEPIRRENDE: Johannes Thingnes Bø gikk så tøft i løypa at han bommet tre ganger, men leverte en sterk siste skyting og gikk alene over målstreken. Foto: Christof Stache

– Gode lagkamerater

– Jeg gjorde det bra og fikk akkurat nok sekunder. Jeg er veldig fornøyd med måten jeg gjorde det på, sier Thingnes Bø om sisterunden.

Lagkamerat Røiseland flirer når hun skal oppsummere stafetten, som ble langt mer spennende enn hun hadde trodd.

– Det er akkurat som vi hadde drømt om. Vi lagde spenning fra start til slutt, så å avslutte med gull er akkurat sånn det skal være, sier Røiseland.

JUBEL: De norske kunne smile etter VM-gull på miksstafetten. Foto: Javad Parsa

Tandrevold, som ga et vanskelig utgangspunkt etter sin etappe, er lettet over gullet.

Hun takker lagkameratene for medaljen.

– Det er en veldig rar følelse når man er så skuffet over eget løp. Men jeg står her med gull, så det er vel definisjonen av gode lagkamerater. Jeg er veldig takknemlig, sier Tandrevold til TV 2.

GULL: Norge fikk en perfekt start på VM i Oberhof. Foto: Christof Stache

Grove bom

Norge fikk en perfekt start på miksstafetten da Tandrevold skjøt fullt hus på første skyting. Hun gikk ut i et samlet felt som nummer fire ut fra skytingen.

På den stående skytingen bommet 26-åringen tre ganger og måtte ut i strafferunde.

– Det virker som det var litt panikk i den skytingen. Det er ikke normalt av Ingrid. Dette var ikke kantskudd ut, men grove bom, sa TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Jeg tenker at jeg uansett har verdens beste lagkamerater om det blir gull eller sølv. Og verdens beste støtteapparat. Vi hadde fantastiske ski, sa Tandrevold til TV 2 etter etappen.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Tandrevold vekslet med Røiseland som nummer åtte, 55 sekunder bak Frankrike. På liggende skjøt Røiseland fullt hus og gikk ut 40 sekunder bak franske Anais Chevalier-Bouchet.

– Det er en rask skyting. Hun skyter ekstremt raskt i forhold til de rundt, kommenterte Bjørndalen.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

I medaljekampen

På den stående skytingen bommet Røiseland én gang, og måtte bruke to ekstraskudd for å fylle. Hun vekslet 50 sekunder bak Italia som var i ledelsen.

Italia, Frankrike og Sverige måtte alle bruke ekstraskudd på femte skyting. Samtidig måtte Tyskland og Benedikt Doll ut i strafferunde.

Holm Lægreid skjøt fullt hus og førte Norge opp på tredjeplass, 31 sekunder bak Italia.

På den sjette skytingen leverte Holm Lægreid en utmerket stående og skjøt fullt hus. Samtidig måtte både Frankrike og Italia bruke ekstraskudd. Dermed gikk de tre lagene ut sammen på runden før siste veksling.

Foto: CHRISTOF STACHE

– Det er en monsteretappe av Sturla. Et perfekt utgangspunkt for Johannes, kommenterte Bjørndalen.

Rask i løypa

Holm Lægreid ga et perfekt utgangspunkt til Thingnes Bø på siste etappe, som allerede i den første bakken skapte en luke til konkurrentene.

– Det er gledelig, og viser igjen at han er i god form i løypa, kommenterte Northug.

Han bommet tre ganger på liggende og gjorde det unødvendig spennende for seg selv. Heldigvis for Thingnes Bø reddet han seg inn igjen med ekstraskudd, og etter en god stående skyting kunne Thingnes Bø og Norge juble for VM-gull.