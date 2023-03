Tok til tårene da hun takket ektemannen: – Hva skulle jeg gjort uten Sverre?

PREGET: Marte Olsbu Røiseland bekrefter at hun legger børsa og skiene på hylla etter sesongen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Det bekrefter hun selv på en pressekonferanse i Holmenkollen tirsdag formiddag.

– Skiskyting vil alltid være i mitt hjerte. Derfor blir det ekstra spesielt og mye følelser å stå her i dag og si at Kollen blir mine siste verdenscuprenn, sier en preget Olsbu Røiseland.

– Det føles rart. Det er veldig trist, men det føles veldig rett, fortsetter hun.

Den TV 2-sendte verdenscupavslutningen i Holmenkollen blir 32-åringens farvel med skiskyttersirkuset.

Marte Olsbu Røiseland bekrefter at hun legger opp og at verdenscuprennene i Holmenkollen blir hennes siste.

– Føles veldig rett

Olsbu Røiseland forteller til TV 2 at hun har tenkt på å legge opp i lang tid.

– Derfor føles det veldig rett. Jeg kjenner at jeg ikke har den driven lenger. Da føler jeg at jeg ikke har noe i toppidretten å gjøre.

Hun fikk verdenscupdebuten i 2012/13-sesongen, gikk ikke renn før nyttår etter en lang, trøblete periode.

Under VM i februar endte det likevel med tre medaljer. Stafettgull i mixed og par, samt en bronse på jaktstarten.

Hun har også to seire i verdenscupen etter comebacket og 19 totalt.

Fakta om Marte Olsbu Røiseland * Alder: 32 år (født 7. desember 1990) * Klubb: Froland * VM-medaljer: 13 gull, 4 bronse * OL-medaljer: 3 gull, 2 sølv, 2 bronse * Verdenscupen: 1 sammenlagtseier (2021/22) og 17 enkeltseirer (NTB)

Takket ektemannen

32-åringen fra Sørlandet benyttet også muligheten til å takke sine nærmeste støttespillere under pressetreffet.

Spesielt da hun nevnte ektemannen, Sverre, ble det følelsesladet for Olsbu Røiseland.

– Hva skulle jeg gjort uten Sverre? Han har vært min største støttespiller.

– Dette er en dag jeg har grugledet meg til i mange år. Jeg visste at denne dagen ville komme. Følelsen i dag er veldig trist, men samtidig er jeg glad og spent på hva et liv uten en toppidrettsutøver i hus har å tilby, sier ektemannen, som for tiden er tysk landslagstrener, til TV 2.

SAMMEN: Marte og Sverre Olsbu Røiseland. Her fra en tidligere anledning. Foto: Marte Christensen / TV 2

Olsbu Røiseland avslutter karrieren med sprint fredag (14.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play), jaktstart lørdag (14.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play) og fellesstart søndag (14.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play).