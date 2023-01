Tok seier med bismak: – Det bør ikke skje

Søndagens verdenscuprenn i Zakopane i Polen var preget av mye vind, regn og varierende værforhold.

Det polske hjemmehåpet Dawid Kubacki ledet stort etter første omgang, med et hopp på 137,5 meter som ga 149,5 poeng.

Før finalen lå Halvor Egner Granerud på delt tredjeplass etter et hopp på 129 meter - 15,8 poeng bak polakken.

I finalen svevde Granerud 141 meter under gode forhold og lavere avsats enn de andre. Verre gikk det for Kubacki, som fikk ødelagt hoppet med kraftige vindkast i ryggen. Han landet på smålige 124 meter.

Dermed overrasket Egner Granerud og tok førsteplassen foran hjemmehåpet. Kubacki havnet på andreplass, marginale 1,1 poeng bak nordmannen.

Se vinnerhoppet i videovinduet øverst!

– Føler med Dawid

PALLEN: Dawid Kubacki (tredjeplass), Halvor Egner Granerud (førsteplass) og Stefan Kraft (andreplass). Foto: Michal Dyjuk

Stefan Kraft satte ny bakkerekord i finalen med 145,5 meter og ble nummer tre.

Egner Granerud har stor medfølelse for Kubacki og forholdene han hoppet i.

– Jeg føler med Dawid i dag. Jeg var nok egentlig nest best, for de forholdene som han får i andre omgang bør ikke skje, sier han i et intervju med Viaplay.

Asker-gutten mener juryen burde tatt en annen vurdering før de sendte Kubacki utfor hoppkanten.

– De burde tatt ham av og ventet, og kjørt noen prøvehoppere. De sender han ut med pluss 24 i vindkompensasjon. Da begynner det å bli brutalt, sier han.

UHELDIG: Dawid Kubacki lå meget godt an til å ta seieren, men må nøye seg med andreplass. Foto: Matthias Schrader

Det blåste mye i Zakopane fra morgenen av, og en time før rennet var juryen nødt til å bestemme seg for om de skulle avlyse eller ikke. De bestemte seg for å gjennomføre , til tross for mye forholdene.

Dermed ble det store forskjeller på vindkompensasjonene i rennet.

Granerud fikk 3,4 poeng i vindkompensasjon, mens Kubacki fikk mest kompensasjon på grunn av vinden av alle utøverne. Han fikk 20,1 poeng på grunn av forholdene.

– Tøft å være polsk nå

Også hoppsjef Clas Brede Bråthen reagerer etter rennet.

UHELDIG: Clas Bedre Bråthen reagerer på de ulike forholdene utøverne hoppet under. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det var et fantastisk hopp av Halvor. Så er Dawid litt uheldig, men Halvor var ikke heldig i første. Det er nok litt tøft å være polsk nå og tape renn med så små marginer, men det er godt å være norsk, sier han til Viaplay.

Seieren er Graneruds 18. i verdenscupen denne sesongen. Seieren sendte også nordmannen forbi Anze Lanisek og opp på andreplass i verdenscupen sammenlagt.

– Forstå det den som kan

Det stemte ikke for de øvrige norske i bakken søndag.

Marius Lindvik, som lå på delt tredjeplass etter første omgang, fikk det ikke til å stemme i finalen. Han endte som åttende beste.

Johann André Forfang lå på 26. plass før finalen og ble til slutt nummer 18. Han hoppet henholdsvis 124,5 og 129 meter.

Forfang deler Egner Graneruds oppfatning og reagerer på juryens vurderinger under rennet.

– Jeg er fornøyd med hoppingen min, men ... jeg legger på mange meter med mye tyngre forhold i andre omgang, forstå det den som kan, sier Forfang til Viaplay.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde elendig forhold i første omgang og fikk minuspoeng for det. Veldig frustrerende når det blir slik loddtrekning. Jeg forstår at det er flere som lider av det i dag, sier han.