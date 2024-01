Tok karrierens første utforseier: – Helt ellevilt

Saken oppdateres!

Ragnhild Mowinckel leverte en strålende utfor i Cortina. Den norske alpinisten kjørte inn til en foreløpig ledelse med 0.44 sekunder ned til Sofia Goggia.



Jacqueline Wiles sørget for spenning da hun ledet på de to første mellomtidene, men amerikaneren kjørte i mål til andreplass 0.35 bak Mowinckel.

Mowinckel tok dermed sin første utforseier i verdenscupen. Hun har tidligere vunnet både storslalåm og super-g.

– Hun knuser Goggia. Det her er helt ellevilt. Hun kan ha gjort det hun har drømt om hele livet, sa Viaplays kommentator Henrik Jonassen.

Moldenseren måtte smøre seg med tålmodighet med sitt startnummer 20. Rennet ble lenge satt på pause grunnet krevende vindforhold. Det gikk også mye tid etter at amerikanske Isabella Wright falt stygt.

– Jeg er sykt fornøyd. Jeg sa til fysioen at den lange pausen reddet meg. Jeg merket at jeg nesten var for nervøs på toppen. Det ble nesten et komirenn med start og stopp. Så vi hadde quiz på toppen, sier Mowinckel til Viaplay.

– Det hjalp meg skikkelig. Jeg slapp å tenke på bekymringer.

Hun klarte også å dra nytte av forholdene på perfekt vis.

JUBEL: Den norske alpinisten kan endelig juble for karrierens første utforseier. Foto: Mario Buehner-Wei / BILDBYRÅN

– For min del varmet solen mye opp i dag. Det ga meg en ekstra støtte.

– Det var utrolig deilig!

Nina Haver-Løseth, som var lagvenninne med Mowinckel i mange år, er strålende fornøyd med den overraskende seieren.

– Det er rett og slett kjempegøy! Jeg unner henne denne utforseieren. Jeg vet at den har vært etterlengtet i mange år for henne. Hun stortrives i Cortina og i dag kjørte hun nydelig på ski. Etter en tyngre start for Ragnhild på denne sesongen, tenker jeg den smaker ekstra godt, sier Haver-Løseth til TV 2.

Ragnhild Mowinckel og Nina Haver-Løseth feiret sammen etter at moldenseren tok bronse i superkombinasjonen under VM i Åre i 2019. Foto: Cornelius Poppe/NTB

– Etterlengtet

31-åringen, som har vært gjennom flere alvorlige kneskader i karrieren, er klar på at en utforseier betyr ekstra mye.

– Jeg får endelig en utforseier. Det er etterlengtet etter det jeg har gått gjennom. Det er dette som er gøy, sier Mowinckel.

Hun fikk også en svært tung start på denne sesongen da hun ble disket i Sölden.

– Jeg er stolt over at jeg har klart å snu det.

Kajsa Vickhoff Lie ble nummer åtte i lørdagens renn.