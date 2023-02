Tjente over 360.000 (!) kroner i timen på VM-suksessen

Johannes Thingnes Bø gikk sitt livs VM og tok fem gull, ett sølv og én bronse.

– Det ender med syv medaljer og det er så bra her i Oberhof med de forholdene vi har hatt. Jeg hadde sett for meg to av tre gull på stafett og ett individuelt gull. Jeg hadde blitt veldig skuffet om jeg ikke hadde klart det, alt annet er en bonus, sier VM-kongen.

Men det er ikke bare medaljer som blir med ham hjem, for etter to uker i Oberhof har Thingnes Bø tjent inn i overkant av 1,2 millioner norske kroner.

Se fullstendig oversikt over hva de norske tjente i VM nederst i saken.

På hvert av de individuelle gullene tjente Thingnes Bø 275.000 kroner. Hvert av stafettgullene utbetalte 82.500 kroner, stafettsølvet 66.000 kroner, mens bronsen på VMs siste dag sikret 154.000 kroner.

HISTORISK: Johannes Thingnes Bø tok syv av syv medaljer i VM. Eneste som har klart det før ham er Marte Olsbu Røiseland. Thingnes Bø tok fem gull, én bronse og ett sølv. Røiseland tok fem gull og to bronse da hun ble historisk i 2020. Foto: Javad Parsa

Totalsummen gir en ganske så grei timebetaling for VM-kongen som totalt gikk i litt over tre timer om man legger sammen tidene fra samtlige syv øvelser.

Tallet viser at Thingnes Bø tjente 368.565 kroner i timen under VM. Deler man på antall minutter, tjente han 6142 kroner hvert eneste minutt han tilbragte i VM-løypene i Oberhof.

En god nummer to

VM-suksess ble det også for Sturla Holm Lægreid som tok ett gull, tre sølv og én bronse. De fem medaljene, pluss 4. plassen på fellesstarten gir premiepenger på totalt 830.500 norske kroner.

– Å stå igjen med fem medaljer etter et VM, det er helt rått. Det er absolutt ikke noe jeg hadde sett for meg, men man drømmer jo om det, sier Sturla Holm Lægreid.

EN DRØM: - Helt rått, sier Sturla Holm Lægreid om å stå igjen med fem medaljer etter VM. Foto: Javad Parsa

Premiepengene i VM deles ut til de 30 øverste plassene hvor utbetalingen blir større for jo høyere plassering du tar.

Med sølv på sprinten, sølv på stafetten, 4. plass på jaktstarten, 7, plass på normaldistansen og 9. plass på fellesstarten reiser Tarjei Bø hjem en halv million kroner rikere.

Tandrevold tjente mest av de norske kvinnene

På kvinnesiden var det Ingrid Landmark Tandrevold som tjente mest like foran Marte Olsbu Røiseland.

Tandrevold, som avsluttet VM med sølv på fellesstarten tjente inn i overkant av 492.000 kroner, mens Røiseland tjente 471.000 kroner.

Karoline Knotten tok en sterk 6. plass på VMs siste øvelse og tjente inn nærmere 140.000 kroner.