– Tiril får den beste hjelpen som er å få

Skiskytterforbundet sendte i går ut en pressemelding der det ble fortalt at Tiril Eckhoff ikke kommer til å konkurrere før tidligst etter nyttår. 32-åringen har ikke deltatt på noen av landslagets samlinger etter sist sesong, men har forberedt seg på egenhånd.

– I meldingen som ble sendt ut i går står det at Tiril ikke har det bra, hva ligger i det?

– Jeg kan ikke gå detaljer om situasjonen til Tiril, men så lenge hun ikke deltar på fellessamlinger så sier det seg selv at hun ikke har det bra, svarer landslagssjef Per Arne Botnan.

Tirill Eckhoff og landslagssjef Per Arne Botnan under OL i KIna. Foto: Heiko Junge

Den beste hjelpen som er å få

– Hva slags hjelp får hun?

– Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke si så mye. Men, Tiril får den beste hjelp som er å få, såpass kan jeg si.

Beslutningen om at Tiril Eckhoff får trenings- og konkurranseforbud i regi av Skiskytterforbundet, iallfall til nyttår, ble tatt av landslagslege Aasne Fenne Hoksrud.

– Hvor godt rustet er et forbund, som Norges Skiskytterforbund, til å håndtere utøvere som får mentale utfordringer?

– Hvert forbund har sitt helseteam som består av flere leger, så er det opp til helseteamet å vurdere om det er behov for å hente inn eksperthjelp fra Olympiatoppen eller fra andre samarbeidspartnere, forklarer Per Arne Botnan.

Olympiatoppens tilbud

Roald Bahr er sjefslege ved Olympiatoppen. Han sier til TV 2 at temaet mental helse får stadig økende oppmerksomhet. Sjefslegen ser også at det det stadig blir mer åpenhet omkring mental helse i idrett.

Lege Roald Bahr. Foto: Lise Åserud

– Hva slags hjelp kan Olympiatoppen gi til utøvere som har mentale utfordringer?

– For utøvere som trenger hjelp har vi egen psykiater, psykolog og leger. Avhengig av den enkeltes behov, setter vi ofte sammen team som også kan bestå av ernæringsfysiolog, fysioterapeut eller fagfolk fra treningsavdelingen, sier Bahr.

– Hvordan er toppidretten rustet til å håndtere utøvere med mentale utfordringer?

– Jeg mener Olympiatoppen har et førsteklasses tilbud med mange ulike fagfolk som jeg skisserte. Den største utfordringen er å få de som trenger det til å søke hjelp. La meg legge til at for de som ikke er toppidrettsutøvere, og ikke omfattes av Olympiatoppens tilbud, så er det nå innarbeidet dekning for mental helse i de aller fleste av idrettenes forsikringsdekning, forklarer Roald Bahr, sjefslege ved Olympiatoppen.

Dilemma

Generalsekretær Morten Djupvik i Norges Skiskytterforbund sier at taushetsplikten legger begrensninger for hva som kan sies i saker som tilfellet Tiril Eckhoff.

– Løpere på landslagene og andre internt i Skiskytterforbundet får heller ikke vite noe mer enn det som står i pressemeldingen som ble sendt ut.

– Hva er det største utfordringen for et landslag når det dukker opp slike saker som dette?

– Når et landslag får utøvere som er ikke-fungerende, hvis det er en god beskrivelse, så er selvsagt det viktigste å få vedkommende frisk. For en trener blir slike situasjoner et krevende dilemma, fordi treneren ønsker å bistå alle på laget mest mulig og samtidig også hjelpe utøveren som sliter. Og døgnet har ikke mer enn 24 timer, påpeker Djupvik.

Katja Smith Ødegaard I Sunn Idrett sier at toppidrettsutøvere får hjelp fra Olympiatoppen, mens Sunn Idrett jobber med å skape gode holdninger knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon for unge innen breddeidretten.

Trenger du noen å snakke med? Nettsiden Mental Helse kan hjelpe.