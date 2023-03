Tiril Eckhoff legger opp

Tiril Eckhoff har stått over hele denne sesongen etter ett år med flere utfordringer.

Nå er det klart at Eckhoff ikke vender tilbake som skiskytter. Det bekrefter Norges Skiskytterforbund i en pressemelding onsdag.

– Skiskyting har vært livet mitt nesten så lenge jeg kan huske, og det er rart å se for seg et liv uten. Det siste året har jeg jo stått litt på sidelinjen, så det føles i grunnen som en naturlig overgang til steget jeg nå har tatt, og beslutningen om å legge opp. Det er rart og litt trist, men også ganske deilig, sier Tiril Eckhoff i pressemeldingen.

32-åringen møter pressen torsdag formiddag.

– Etter mye sykdom og et tøft år så kjenner jeg på motivasjonen, og at den mangler rett og slett. Jeg har opplevd så mye, og føler vel at jeg ikke finner gnisten som trengs for å sette meg nye mål. Da blir det tungt å leve toppidrettslivet. Det er også veldig fint å kunne si at jeg legger opp her i Holmenkollen, det blir en fin avslutning, sier hun.

Eckhoff er usikker på hva fremtiden bringer.

– Nå starter jo det nye livet. Jeg vil gjerne bruke litt tid på å finne ut av hva jeg skal bli når jeg blir stor, og jeg har lyst til å studere. Akkurat hva, vet jeg ikke ennå. Det skal bli godt å bruke litt tid og senke skuldrene skikkelig og bare nyte livet litt, sier Eckhoff.



Eckhoff: – Et krevende år

I september 2022 åpnet Eckhoff seg om problemene i et intervju med TV 2.

32-åringen fortalte om brutale måneder etter at hun ble smittet av koronaviruset i mars 2022. Hun slet med søvnen og beskrev situasjonen som en livskrise.

– Jeg krasjlandet og fikk smake på livet, rett og slett. Som toppidrettsutøver er du så vant med å pushe, trene og klare alt så lenge du trener mest. Men jeg fant ut at jeg er veldig menneskelig. Og fikk meg en skikkelig knekk, sa Eckhoff om søvnproblemene i intervjuet i september.

– Det har vært et krevende år og ganske rart for meg å ikke være med på reiser, konkurranser og samlinger. Samtidig har det vært helt naturlig også, gitt at jeg har vært i den situasjonen jeg har vært i hvor jeg har trengt å koble av. Jeg har fått god oppfølging av både trenere og støtteapparat og beholdt kontakten med lagvenninner, så det har vært en veldig fin greie, sier Tiril Eckhoff i onsdagens pressemelding.

I månedene etterpå kom beskjedene om at Eckhoff stod over samlinger med landslaget.

– Jeg kan ikke gå detaljer om situasjonen til Tiril, men så lenge hun ikke deltar på fellessamlinger så sier det seg selv at hun ikke har det bra, sa landslagssjef Per Arne Botnan til TV 2 i november i fjor.

Fantastisk karriere

Sist gang Eckhoff gikk skirenn var i verdenscupavslutningen i Holmenkollen forrige sesong.

Der ble det blant annet seier på både sprint og jaktstart som gjorde at Eckhoff ble tidenes mestvinnende norske skiskytter på kvinnesiden gjennom tidene med 29. verdenscupseire. Tora Berger hadde rekorden på 28 seire før Eckhoff.

Eckhoff debuterte i verdenscupen 2010/2011-sesongen. I 2020/21 vant hun verdenscupen sammenlagt, og samme sesong ble hun VM-dronning i Pokljuka med totalt fire gull.

Hun har totalt åtte OL-medaljer, to gull, tre sølv og tre bronse. Tre av OL-medaljene tok hun senest i Beijing i 2022.

I VM-sammenheng har Eckhoff 15 medaljer.

– Det er spesielt tre ting jeg vil trekke frem fra min karriere. Det første er VM i Holmenkollen 2016 – hele opplevelsen var fantastisk, og den lagfølelsen var enorm. Å få delta i et mesterskap på hjemmebane er noe jeg unner alle som driver med skiskyting! Å få oppleve tre forskjellige olympiske mesterskap er også noe jeg setter veldig høyt, i tillegg til å vinne medaljene selvsagt, sier Tiril Eckhoff.