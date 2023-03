Thingnes Bø tok sin 70. seier: – Har ventet på at det skulle smelle

Se kvinnenes sprint på TV 2 Direkte og Play fra 15.30 fredag!

Johannes Thingnes Bø startet verdenscuprunden i Nove Mesto på mesterlig vis og tok sin 70. seier i karrieren.

Dette var også hans syvende sprintseier på rad for sesongen og Thingnes Bø tangerer dermed Tiril Eckhoffs rekord.

– Det smaker godt. Jeg gjorde et ekstremt bra løp nok en gang, skyter godt, går bra på ski. Det er ordentlig bra skiskyting, sier Thingnes Bø til TV 2.

– Virker ikke som du har lagt på latsiden etter VM?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg har vært motivert og klar. At det skulle gå så bra er kanskje litt over forventning. Etter hvert som vinteren har gått venter du på at det skal smelle og skal gå dårlig. Men toppnivået er jevnt høyt. Jeg ble presset av Tarjei i dag, og til slutt må jeg nesten fylle for å vinne. Nei, det er moro, det er det, smiler Thingnes Bø.

Det ble en stor norsk dag med Tarjei Bø på 2. plass, Vetle Sjåstad Christiansen på 3. plass og Endre Strømsheim som fjerde beste.

– Det er ikke så irriterende at Johannes er verdens beste, men på dager som dette her, når jeg gjør et perfekt løp, så gjør han det samme. Han er ikke så god på å dele broderlig, han tar som oftest hele kaken, sier Tarjei Bø og ler.

– Vi er verdens mest profesjonelle landslag. Vi slipper oss ikke ned før påsken er der, så det får de andre utenlandske føle på i dag at vi ikke har tatt ferie enda, sier Sjåstad Christiansen.

– Han er ekstrem

Etter fullt hus på liggende skyting gikk Thingnes Bø i kjent stil lynraskt i sporet. På stående skyting leverte VM-kongen en lynrask serie i VM-stil.

– Han puster et par ekstra ganger før det første skuddet, men det har han jo tid til. Han kan stikke innom butikken nedi her på sisterunden, sier TV 2s ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Jeg kan ikke fatte hva som skal inntreffe om han ikke vinner dette. Da må en ufo komme å plukke ham opp, legger Stoltenberg til.

Thingnes Bø gikk inn til soleklar ledelse og leder med ett minutt og femten sekunder ned til Vetle Sjåstad Christiansen.

– Han er ekstrem dette året her. Han har stabilitet i alle renn og det er imponerende. Det er enormt hvordan han går nå, sier Ole Einar Bjørndalen.

Strømsheim brakk staven

Endre Strømsheim, som fikk sin VM-debut i Oberhof, var uheldig og brakk staven underveis på torsdagen sprint.

Likevel gjorde han et godt løp og gikk inn til 4. plass, kun to sekunder bak Sjåstad Christiansen på 3. plass.

