Thingnes Bø tok gullet – feiret som Haaland

Johannes Thingnes Bø (30) stakk av med gullet på jaktstarten.

30-åringen vant foran Sturla Holm Lægreid og Vetle Sjåstad Christiansen.



Thingnes Bø kom inn på oppløpet i ensom majestet, og kunne kopiere Erling Braut Haalands feiring - noe han har gjort før.

– Jeg tenkte at «Det er for dumt å gå i mål uten å feire.». Det var cirka ett år siden sist, så da var det på tide å dra den opp av hatten, sier gullvinneren til TV 2.

Kopierer Haaland

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen lar seg imponere etter triumfen.

– Fantastisk av Johannes. Desidert best på siste stående av alle. Leker katt og mus med resten av verden. Det er så imponerende, sier Bjørndalen om Thingnes Bø.

Sturla Holm Lægreid tok gullet på sprinten, men måtte se seg slått av Thingnes Bø søndag.

– Nå har det normalisert seg, så jeg har funnet plassen min igjen som nummer to, men det var gøy å være nummer én for én dag, sier sølvvinneren til TV 2 med et smil.

HERJER: Tre nye medaljer til Norge i Tsjekkia. Foto: Heiko Junge / NTB

Slik var løpet

Sturla Holm Lægreid fikk æren av å gå først ut på herrenes jaktstart, men kun tre sekunder bak startet Johannes Thingnes Bø.

Tre andre nordmenn startet også blant de sju beste – medaljemulighetene var store med andre ord.

Thingnes Bø stakk fra Lægreid før første skyting. Men han bommet én gang, mens Lægreid fikk to. Vetle Sjåstad Christiansen var derimot feilfri.



På andre skyting bommet Thingnes Bø to mens Sjåstad Christiansen var feilfri igjen.

Geilo-gutten ledet foran en samlet gruppe før første stående skyting. Men med én bom så kom brødrene Bø bak med fulle hus.

Helt satt ut

– Veldig synd å se



Dermed var det åpent før siste skyting. Sjåstad Christiansen gikk inn først med Bø-brødrene pustende i nakken.

Der gjorde Thingnes Bø ingen feil og vant dermed jaktstarten.

Sjåstad Christiansen fikk nemlig to bom, mens Tarjei Bø fikk fire.

Foto: JOE KLAMAR

Bak kom Lægreid, som sikret seg sølvet foran Sjåstad Christiansen.

– Han skyter bort gullet. Veldig synd å se, sier Tiril Eckhoff om Sjåstad Christiansens kollaps.



Men Tarjei Bøs sprekk var enda mer spektakulær.

– Elendig av broren. Han var tydelig oppgitt, og det er forståelig, sier Bjørndalen om sin tidligere lagkamerat.

Dale-Skjevdal og Tarjei Bø sørget for at samtlige løpere topp fem var norske.