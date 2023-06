Thingnes Bø tar drastisk valg: – Helt klart en svakhet

Allerede i sesongavslutningen i Holmenkollen var Johannes Thingnes Bø klar på at dette trolig ble den sesongen i karrieren hvor han er minst med på samlinger med landslaget.

Forrige uke var lagkameratene i Spania, mens fjorårets suverene skiskytter selv var hjemme på Kongsvinger.

Og slik kommer det til å bli i flere måneder fremover.

– Jeg vil tippe det første høydeoppholdet i august kommer hakket for tidlig. Så jeg blir nok med først mot slutten av september, forteller Thingnes Bø til TV 2.



BARN NUMMER TO: Johannes Thingnes Bø og konen Hedda venter sitt andre barn. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bjørndalen: – Blir dømt nedenom og hjem

Thingnes Bø og konen Hedda venter barn nummer to om få uker, derfor velger skiskytterstjernen å være mer hjemme enn på reise i oppkjøringen til neste sesong.

– Det har jo med familiesituasjonen å gjøre. Det blir på en måte en ny livssituasjon når du har høygravid kone, og du blir på mange måter nødt til å oppholde deg mer hjemme med en treåring som løper rundt, sier Thingnes Bø som påpeker at han blir møtt med forståelse fra både trenere og lagkamerater.

– Jeg synes ukene går veldig fort. Plutselig står vi der. Nå er det egentlig bare å ta en dag av gangen og prøve å gjøre det best mulig. Vi gleder oss veldig, sier skiskytterstjernen.



TV 2s skiskytingsekspert, Ole Einar Bjørndalen, er ikke bekymret selv om fraværet fra landslaget er større enn tidligere for Thingnes Bø.

IKKE BEKYMRET: Ole Einar Bjørndalen tror Johannes Thingnes Bø har kontroll på egentreningen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Han blir dømt nedenom og hjem hvert år fordi han ligger på etterskudd, og overrasker veldig mange nesten hvert år. Hadde det vært hvilken som helst annen utøver, ville jeg sagt det det ville være vanskelig å komme til sesongstart med toppform, sier Bjørndalen og utdyper:

– Johannes har treningsmølle hjemme og får effektiv trening. Slik jeg kjenner Johannes trener han ekstremt bra når han først trener, og er ekstremt tilstede. I tillegg er han god på å hvile, både mentalt og fysisk når han trenger det.

Tar ferie i juli

Thingnes Bø har valgt å droppe samlinger på vår og sommer tidligere, men aldri så mange som han gjør nå. Han innrømmer at det er knyttet en viss spenning til det.

– Det er det alltid når du prøver noe nytt. Samtidig har man erfaring, fått slått seg til ro og jeg ser jo at dagene hjemme har jeg god kontroll på. Forhåpentligvis vil det gå like bra også når vi går fra tre til fire, sier stryningen og utdyper:



– Jeg tror og håper det skal gå bra. Jeg har tid til å trene, hvile og være tilstede med familien. Dette er en optimal løsning for meg, men det blir også ansvar for egen trening og egen suksess. Det er et ansvar jeg tar på alvor, og jeg ønsker å vise lagkamerater og trenere at jeg kan stå på og være klar når vinteren kommer.



PÅ HJEMMEBANE: De neste månedene tilbringer Johannes Thingnes Bø hjemme på Kongsvinger med familien. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

I juli kommer Thingnes Bø til å kutte ned på treningen og ta en liten sommerferie for å være mest mulig med familien.

– Jeg trener bedre nå på forsommeren enn jeg har gjort på flere år. Det har å gjøre med at jeg ikke helt vet hvordan dagene blir ut i juni og juli. Så satser jeg på at batteriene er fulladet etter ferien når jeg starter opp igjen i august, og så gir jeg gass da.

– Helt klart en svakhet



Thingnes Bø rapporterer om god form og gode treningsøkter hjemme, hvor han har økt treningsmengde nå for å kunne ta ferie i juli.

Både flere økter og tidligere i gang med intervaller er blant grepene han har tatt.

Men mens Thingnes Bø sine dager består av egentrening, er konkurrentene, både nasjonale og internasjonale, på landslagssamlinger.

– Det er helt klart en svakhet at jeg ikke får vært med de andre på samling. Det taper man på, innrømmer Thingnes Bø og poengterer at han må gjøre en enda større jobb i egentreningen enn han har gjort tidligere.

– Tror du konkurrentene ser på dette som en mulighet til å få trent bedre enn deg og dermed kanskje slå deg når sesongen starter?



– Jeg vet at hundre prosent av startfeltet har lyst å slå meg neste år, og det er det som får meg i gang om dagen. Jeg vet hva konkurrentene legger ned i arbeid for å slå meg, og jeg vet at jeg må legge ned minst like mye.