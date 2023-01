Thingnes Bø sjokkerte lagkompisen: – Litt idiotisk

Ingen kunne gjøre noe med Johannes Thingnes Bø på sprinten i Anterselva fredag ettermiddag.

Thingnes Bø hadde én bom på første skyting, men likevel var han helt suveren. Han gikk ut fra liggende skyting med sju sekunders ledelse.

– Jeg har alltid prøvd å åpne hardt her, men jeg hadde en viss kontroll. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte med. Det gikk heldigvis bra, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Det er Thingnes Bøs tiende seier på 13 renn denne sesongen.

– Jeg måtte passe meg litt på andre runde, for jeg fikk sjokk over hvor sliten jeg var da jeg gikk ut etter liggende. Da tenkte jeg at jeg hadde gått altfor hardt, men jeg klarte å samle meg og få til en bra spurtrunde, så jeg tror jeg klarte det veldig bra, sier Thingnes Bø.

Sturla Holm Lægreid, som skjøt feilfritt, endte på tredjeplass med 37,3 sekunder opp til Thingnes Bø.

THINGNES-SJOKK: Sturla Holm Lægreid ble sjokkert over åpningsfarten til Johannes Thingnes Bø i Anterselva. Foto: VINCENZO PINTO

– Jeg får helt sjokk. Jeg følte at jeg startet bra, men så fikk jeg høre at jeg var åtte sekunder bak etter omtrent hundre meter. Det han driver med er helt vilt, sier Lægreid om Thingnes Bø til NRK.

– Jeg hadde en bra sisterunde også. Jeg tror jeg gjorde det ganske bra, men i denne høyden er det litt idiotisk å klinke til så masse, sier Thingnes Bø.

Martin Ponsiluoma ble nummer to, 31,4 sekunder bak Thingnes Bø, som hadde 41 sekunder bedre langrennstid enn svensken med én bom.

Vetle Sjåstad Christiansen kom på femteplass, 57 sekunder bak Thingnes Bø.

TV 2 og NRK sender VM i skiskyting fra 8. februar.