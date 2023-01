Thingnes Bø parkerte Sjåstad Christiansen: – Jeg ble spist levende

Kvinnenes fellesstart ser du på TV 2 Direkte og Play fra 14.30!

Ukens siste konkurranse i Ruhpolding ble en norsk duell mellom Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Thingnes Bø.

Den duellen vant Thingnes Bø suverent som i siste bakke parkerte lagkameraten.

– Har du sett for et rykk!, utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Sjåstad Christiansen ble nummer to, 19,3 sekunder bak Thingnes Bø.

Her setter Thingnes Bø inn superstøtet

– Det var viktig for meg at Vetle hørte at jeg var i rygg. Så jeg spurtet inn de siste 100 meterne for at han skulle få den beskjeden, og så vet vi alle hvor god Vetle er på slutten, så da var det bare én bakke igjen å gjøre det på, sier Thingnes Bø til TV 2 etter seieren.

Sjåstad Christiansen: – Jeg ble spist levende

Dette var Thingnes Bøs niende individuelle seier for sesongen.

– Det smaker veldig godt, spesielt i et løp som dette her. Selv med tre bom stikker jeg av med seieren, og det er på grunn av mange kloke valg underveis, sier stryningen.

– Det han gjør nå er helt vilt. Nå leker han med konkurrentene, og hadde så kontroll på den sisterunden, mot Vetle til og med. Jeg fatter ikke hvor han får energien fra, for han ser helt uthvilt ut før hver konkurranse, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Nervedrama på siste skyting

Sjåstad Christiansen brukte alt han hadde av krefter fra start - og det fikk han merke da Thingnes Bø satt inn støtet.

– Det var så hardt, og jeg gikk med underarmen hver eneste runde. Jeg prøvde og prøvde å holde så lenge som mulig, og de fikk jeg svi for på fjerderunden først. Så var det femterunden, der ble jeg spist levende, rett og slett. Det var brutalt, sier Sjåstad Christiansen til TV 2 og ler.

– Johannes er en robot som slår meg i dag igjen. Jeg har et par sjanser til neste helg, så får vi se, fortsetter dagens andreplassvinner.

Det ble spurtduell mellom Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø om den siste pallplassen. Den vant Lægreid, mens eldstebror Bø ble nummer fire.

Rett i tet fra start

Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen gikk rett i føring på fellesstarten og kom først inn til første skyting. Der ble det én bom og strafferunde på begge de norske.

Thingnes Bø og Sjåstad Christiansen gikk ut 12 sekunder bak den franske duoen Quentin Fillon Maillet og Fabien Claude i tet, men brukte ikke lang tid på å ta igjen forspranget.

På andre skyting ble det fullt hus på begge nordmennene som var tilbake i tet.

På første stående ble det enda en gang hver sin bom på Thingnes Bø og Sjåstad Christiansen mens Tarjei Bø fylte sin tredje serie for dagen og kom opp i tetgruppa. Svenske Sebastian Samuelsson gikk sammen med de norske.

På runden før siste skyting gikk Thingnes Bø ifra resten og gikk alene inn til siste gang på standplass i Ruhpolding for denne gang.

Der ble det én bom og stryningen måtte i sin tredje strafferunde for dagen.

Vetle Sjåstad Christiansen fylte og tok ledelsen med 5,9 sekunder foran Thingnes Bø.

Men nok en gang viste Thingnes Bø hvor god langrennsformen hans faktisk er, og i siste bakke gikk han ifra Sjåstad Christiansen og tok en suveren seier.

