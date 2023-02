Thingnes Bø om knust Samuelsson: – Fortjent

KNUST: Sebastian Samuelsson var knust da han gikk over mål på miksstafetten etter en mørk dag på standplass. Foto: Marte Christensen / TV2

I forkant av miksstafetten gikk Sebastian Samuelsson høyt ut og kom med stikk til Johannes Thingnes Bø.

– Jeg ble litt overrasket over at de satte Johannes på den siste etappen. Jeg hadde vært mer redd for Vetle Sjåstad Christiansen. Jeg er ikke redd for verken Johannes eller Sturla, sa svensken til Aftonbladet.

På miksstafetten ble det ingen duell med Thingnes Bø. Samuelsson var ikke i nærheten av teten etter å ha hatt en mørk dag på standplass med tre strafferunder på første skyting.

VM-GULL: Johannes Thingnes Bø viste nok en gang muskler som Norges ankermann.

Den svenske skiskytterstjernen får ikke mye sympati fra Thingnes Bø etter VMs første øvelse.

– Det smaker litt godt det når han melder så hardt på meg i forkant her. Så det vil jeg si er fortjent, sier Thingnes Bø til TV 2.

– Du får ikke litt vondt av Samuelsson når det går såpass dårlig?

– Nei. Eller, selvfølgelig litt. Men går du høyt ut så er man med på leken og må tåle steken. Sånn er det for «Sebbe» i dag og det er jo trist for deres (Sverige) sin del, sier Thingnes Bø med et glimt i øyet.

Men at Samuelsson hadde hatt gode sjanser i en spurtduell mot ham på et oppløp innrømmer stryningen mer enn gjerne.

Heller ikke Johannes Thingnes Bø fikk alt til å stemme på standplass, men slapp unna strafferunde og gikk Norge inn til stafettseier.

– At han var mer glad for å møte meg enn Vetle har han jo rett i. Vetle er jo den beste spurteren av oss alle. Hadde jeg møtt Sebbe helt på slutten her, skulle jeg fått det tøft, sier Thingnes Bø og påpeker:

– Det er masse som skal skje før vi er på de siste hundre meterne.

Tror det var trøbbel med våpenet

Samuelsson var tydelig preget etter målgang og beskrev miksstafetten som en fryktelig og dårlig opplevelse.

Men i ettertid lurer det svenske landslaget om det var siktet på våpenet det var noe galt med.

VÅPEN-TRØBBEL:Svenskenes skytetrener Jean-Marc Chabloz hadde vanskeligheter med å forstå hva som skjedde med Sebastian Samuelsson på standplass. Nå vil svenskene sjekke skiskytterstjernens våpen.

– I ettertid har jeg skjønt at alle skuddene mine er veldig høye, langt fra treff. På en måte som gjør det usannsynlig at jeg bare skal ha skutt dårlige skudd, men heller er det kanskje noe som har skjedd med våpenet, sier Samuelsson til TV 2.

Den svenske skiskytterstjernen har stor tro på å reise seg utover i mesterskapet.

–Det blir ganske enkelt, tror jeg. Jeg stoler på meg selv. Jeg har skutt bra her (i Oberhof) før, jeg har hatt en positiv følelse i sporet. Nå får jeg to dager på å sjekke våpenet og skytingen, så tror jeg det blir bra.

Svenskes skytetrener, Jean-Marc Chabloz, bekrefter at de må sjekke Samuelsson sitt våpen da han mistenker en feil i siktet.

– Det er veldig vanskelig å forklare. Først treffer han to skudd kant inn, så er resten av serien bom over. «Sebbe» er en god skytter og jeg sa etter serien at vi må sjekke våpenet hans om det er som det skal, sier Chabloz til TV 2.

TRØST: Sebastian Samuelsson fikk trøst etter en tung dag på VMs første øvelse.

Chabloz forteller at selv på Samuelssons andre skyting, hvor han riktignok ikke måtte i strafferunde, men måtte bruke samtlige ekstraskudd, var skuddene over.

– Det må være noe med siktet, det er min lille forklaring. Vi må virkelig sjekke det og sjekke som at alt sitter som det skal. Av de 16 skuddene er 15 høyt oppe, forklarer den svenske skiskyttertreneren.

Nå ser svenskene fremover og satser på bedre opplevelser for Samuelsson i løpet av VM.

– Han er i bra form og vi har hatt gode dager hjemme og gode første dager her i Oberhof. Det er veldig kjipt å for ham å få en sånn start på VM. Nå må vi bare få han tilbake, enkelt og greit, understreker Chabloz.