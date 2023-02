Thingnes Bø om Fourcades russer-ja: – Uenig

I et intervju med NRK lørdag åpner den franske skiskytterlegenden Martin Fourcade (34) opp for å la russiske og belarusiske utøvere komme tilbake til idretten.

– Som utøverrepresentant og som en idrettsmann, mener jeg vi burde vurdere å la russiske og belarusiske utøvere få komme tilbake i konkurranse. Det er hovedbeskjeden, sier Fourcade til NRK.

Den uttalelsen er Johannes Thingnes Bø skuffet over.

– Det synes jeg er litt rart. Han er en fin fyr som jeg har sett opp til i alle år og hatt samme mening med opp igjennom. Han har vært et bra forbilde med å tale rett sak i antidopingsaken, og i og med at han har et verv i IOC som utøverrepresentant har jeg vært veldig fornøyd. Men det er klart at i denne saken er jeg uenig med ham, sier Thingnes Bø til TV 2.

Gjennom hele karrieren kjempet Fourcade mot Russland rundt dopingproblematikken, og mottok trusler på grunn av kritikk mot landet etter dopingskandalen i Sotsji i 2014.

Nå sitter franskmannen som president for utøverkommisjonen til OL i Paris i 2024 og er utøverrepresentant i Den internasjonale olympiske komité (IOC). Fourcade forteller til NRK at han ikke uttaler seg på vegne av IOC.

BITRE KONKURRENTER: Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø konkurrerte mot hverandre i mange år. Foto: Christof Stache

– Jeg er valgt inn i IOC for å forsvare utøvere. Og jeg føler litt på at jeg ikke forsvarer de utøverne. Selvsagt er de russiske og belarusiske, men de er også utøvere. Jeg syns de også burde forsvares på det grunnlaget, sier han til NRK.

Fourcade mener at utøvere ikke skal nektes å konkurrere på grunn av passet sitt eller fordi presidenten eller landet til utøveren gjør ting man ikke støtter.

Paris-ordfører Anne Hidalgo har uttalt at hun ikke ønsker å la russiske og belarusiske utøvere konkurrere under OL i storbyen om ett år.

– Jeg vil være veldig flau over landet mitt hvis landet mitt bestemmer seg for å forby russiske og belarusiske utøvere å konkurrere, sier Martin Fourcade til NRK.

Likevel forteller den tidligere skiskytteren til kanalen at han har full forståelse for de som ikke ønsker en belarusisk og russisk retur til idretten.

– Jeg støtter det ukrainske folk fullt ut. Denne krigen er forferdelig. Det er ingen del av meg som skjønner den russiske regjeringen eller handlingene, sier Fourcade til NRK, som mener at boikott ikke er et standpunkt utøverne skal ta.