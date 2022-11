Thingnes Bø om egen form: – Uvanlig

Johannes Thingnes Bø viste at han er i rute, og vel så det, til verdenscupstarten om to uker. Foto: Geir Olsen

– Det var nok litt sesongstartnerver, sa Thingnes Bø etter to bom på stående lørdag.

Søndag var de nervene åpenbart borte, og yngstebror Bø var fast bestemt på at samtlige blinker skulle ned. Det klarte han med glans og knuste konkurrentene på Sjusjøen.

– Ja, det var et toppløp, sier en smilende Thingnes Bø når TV 2 spør om dette var stryningen på sitt råeste.

– Jeg hadde en bra plan i forkant av løpet i dag. Det er ikke dermed sagt at du klarer å gjennomføre det, men jeg er imponert over egne ferdigheter og måten jeg løste det på, utdyper Thingnes Bø.

I knallform

Tidligere denne uken gikk Thingnes Bø sitt beste testløp noensinne på Beitostølen og var over et halvt minutt bedre enn nestemann på resultatlisten.

Selv om det ikke gikk helt som ønsket på skytingen lørdag, hadde Thingnes Bø klart best langrennstid. Med søndagens overlegne seier, 28,5 sekunder foran Sturla Holm Lægreid, ser 29-åringens form til å være meget god - og det allerede to uker før verdenscupen braker løs i Kontiolahti.

– Det er uvanlig, konkluderer Thingnes Bø som vanligvis ikke er i nærheten av toppformen så tidlig.

– Det er så godt å være tilbake og kjempe på denne måten her. Å skyte ti treff på sprint, vinne løp, det er det som gir mest motivasjon. Jeg gleder meg bare til å gå verdenscup og møte de andre, utdyper han.

– Lover veldig, veldig bra

Seierspallen etter søndagens sprint med Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: Geir Olsen

Etter en overbevisende seier på lørdagens sprint, klaffet det ikke like bra for Tarjei Bø som med to bom på stående endte på en 14. plass søndag.

– Man kan enten være skuffet, eller så kan man prøve å huske gårsdagen og heller hylle et ekstremløp av Johannes, sier Bø.

Med to andreplasser og 20 av 20 treff på standplass fikk også Sturla Holm Lægreid gode svar gjennom åpningshelgen.

– Jeg er veldig fornøyd med helgen. Jeg har fått veldig gode svar både fysisk og på skytebanen. Jeg har egentlig aldri vært så bra forberedt til en sesongstart som jeg er i år, sier Lægreid til TV 2.

Vetle Sjåstad Christiansen tok den tredje pallplassen både lørdag og søndag. At eliteløperne tapetserer pallen i sesongåpningen lover godt, mener Thingnes Bø.

– Det vil jeg si er et styrketegn. Det viser et grunnivå som er veldig høyt allerede fra start. Det lover veldig, veldig bra.

På kvinnesiden var Karoline Knotten favoritt denne helgen i fraværet av Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff. Søndag fulgte hun opp lørdagens seier og vant foran 1,6 sekunder foran Marthe Krogstad Johansen. Ukaleq Astri Slettemark tok tredjeplassen.

Sesongåpningen i Kontiolahti ser du på TV 2 fra 29. november.