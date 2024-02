Thingnes Bø-nei før VM: – Smart

Mens det bokstavelig talt stormer rundt skiskytterne i vindfulle Nove Mesto, fremstår Johannes Thingnes Bø rolig og behersket før VMs første øvelse.

Forskjellen er stor fra i fjor da han i Oberhof var den desidert største favoritten til å bli VM-konge etter å ha vunnet stort sett det som var i verdenscupen frem til februar.

I år er situasjonen en annen.

– Jeg vant alle løpene i januar og da hadde jeg et kjempestort favorittstempel inn i VM og mesterskapet gikk veldig bra. Nå har jeg ikke vært på pallen i hvert eneste løp, slik som jeg var i fjor. Da sier det seg selv at det er mye mindre sjanse for å ta medalje for hvert løp man stiller i, sier Thingnes Bø til TV 2.

Sa nei

Skiskytterne kommer fra en periode med litt fri, i tillegg til en siste felles VM-oppladning på Lygna.

BREMSET: Norges skiskytterkonge har holdt igjen de siste ukene før VM. Foto: Michael Allen / TV 2

I ukene før VM bestemte Thingnes Bø for å trykke inn bremsepedalen.

– Formen føles bra og jeg kjenner at jeg har lyst å dra på litt nå. Jeg har holdt håndbrekket oppe ennå og for en gangs skyld hatt litt is i magen på egen form. Bare vært trygg på at den er der, sier stryningen.

På Lygna hadde landslaget et siste testløp før mesterskapet. Også der valgte Thingnes Bø å holde igjen og tok ikke ut maks av krefter.



– Det blir seks eller sju distanser her i VM og da tror jeg at jeg har nok hardøkter totalt sett. Derfor har jeg avventet litt med å teste formen før miksstafetten.

DAGEN FØR VM-STARTEN: Johannes Thingnes Bø får skryt fra treneren for å ha roet ned før VM. Foto: Michael Allen / TV 2

Landslagets skytetrener, Siegfried Mazet, forteller at de hadde et opplegg som trenerteamet la frem for Thingnes Bø, et opplegg som var mer krevende enn det han endte opp med å utføre.

Et godt valg, mener Mazet.

– Jeg har kjent Johannes i mange år nå og han kjenner sin egen form veldig godt. Han vet akkurat hva han må gjøre, forteller Mazet og utdyper:

– Selvfølgelig, vi hadde planlagt trening og hardøkter, men da vi spurte hva han tenkte og hva han ville, sa han jeg føler sånn og sånn og går for det og det. Jeg er hundre prosent sikkert på at Johannes har gjort et riktig valg i forhold til sin trening.

– Smart



Før VM-starten demper Thingnes Bø forventningene, både til VMs første øvelse og til mesterskapet i sin helhet.

– Johannes er veldig forsiktig og du merker at han legger lista veldig, veldig lavt. Likevel virker han ganske tent, sier TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff.

– Jeg tror det er et lite taktisk element, og så er han nok smart i at han ikke legger presset så høyt på seg selv. I fjor hadde han presset i mye større grad, men nå er det litt mer åpent. Med tanke på skiskyting, er det smart å legge lista lavt. Det er fornuftig, understreker hun.

SMART: - Han legger lista veldig, veldig lavt, sier TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Også Mazet mener Thingnes Bø velger riktig taktikk.

– Jeg tror det er veldig smart av ham og en god plan. Du kan være veldig uheldig her hvor det er så mye vind. Kanskje må du vente 30 til 40 sekunder før du skyter. Hvis vi får en medalje, så kan vi tenke videre. Men først må vi ta én.

Thingnes Bø svarer slik på om det norske laget vinner miksstafetten:

– Jeg skal bremse forventningene litt, og satser på at det gjør at vi har litt lavere skuldre til start, ler skiskytterkongen.

– Hva er du fornøyd med å sitte igjen med etter VM?

– Jeg er fornøyd med medalje på to av tre stafetter, hvis jeg får gå tre. Jeg føler vel individuelt sett, med det laget vi har og utlendingene som sikkert har toppet formen litt, får jeg én medalje, kan det være at jeg må være fornøyd med det, slik konkurransen er i år.

INGEN BEDRE: Med 20 av 20 treff var det ingen som kunne gjøre noe med Johannes Thingnes Bø, som tok jaktstart-gull under VM i Oberhof i 2023. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Men har du vunnet gull før, er det kjedelig å være fornøyd med medalje. Jeg sikter jo høyt, på en måte, legger Thingnes Bø til – med et glimt i øyet.

Eckhoff tror Thingnes Bø kan ta flere gull.

– Jeg tror ikke han klarer et mesterskap som i fjor, men han kan klare tre-fire gull, med stafett. Så får vi se da.

