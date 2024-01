Thingnes Bø med vanvittig løp: – Han ser helt ferdig ut

Johannes Thingnes Bø var feilfri på de 20 blinkene og tok en overlegen seier på kortnormalen i Anterselva torsdag.

– Er det mulig?! utbrøt TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen da Thingnes Bø skjøt ned blink nummer tjue.



– Det er noe helt eget å skyte tjue treff og vinne på normalt, så det er sjelden man får det til, så da blir man ekstra glad, sier Thingnes Bø til TV 2.

FEILFRI: Johannes Thingnes Bø traff 20 av 20 blinker i Anterselva. Foto: Marco Bertorello / AFP / NTB

Nærmest var storebror Tarjei Bø med drøyt halvannet minutt opp. Tyske Johannes Kühn er nummer tre.

– Han ser helt ferdig ut. Jeg tror at det er det tøffeste løpet han har hatt i år, kommenterte Bjørndalen om Thingnes Bø.



– For en skiskytter han er! Han er ikke i toppform, men han setter sammen løp det lukter svidd av. Han er en ekstremt intelligent skiskytter, fulgte TV 2s skiskytingsekspert opp.

– Som å gå med litt promille



Det var kommet nysnø før torsdagens renn.

– De var to vidt forskjellige fører (fra onsdag), så jeg ble veldig overrasket da jeg kom til stadion, for vi har hatt spikerføre i én uke. Dette var helt motsatt, sier Johannes Thingnes Bø.

– Det var veldig sporete og glasert om hverandre, så det var nesten som å gå på ski med litt promille i kroppen. Det var vanskelig å holde balansen, sier Thingnes Bø.

Forholdene var en fordel for Thingnes Bø, mener storebror.

– Jeg vet at Johannes er ekstremt god her. Han er den største skikunstneren av oss alle. Det var vanskelig å gå stabilt. Det var et spor i midten som var glasert. Klarer man å holde skiene smalt og rett der, tar man tid, sier Bø.

SKIKUNSTNER: Johannes Thingnes Bø på torsdagens kortnormal. Foto: Alessandro Trovati / AP / NTB

Thingnes Bø sier at han er «tilbake i gamet».

– Det høres dumt ut, men jeg trente bra mandag og tirsdag, så jeg kom i form igjen, sier Thingnes Bø.

– Det høres helt idiotisk ut, men det er de små tingene. At det skulle klaffe sånn, kan jeg ikke bestille, men det blir fortsatt litt trening inn mot helgen, følger den norske skiskytterstjernen opp.

Lægreid skjøt seg bort

Johannes Dale-Skjevdal endte på fjerdeplass. Nordmannen hadde beste langrennstid.



– Det fungerte bra i løypen. Jeg hadde ikke godfølelsen, så det var godt å få sekunderinger, for det føltes som jeg gikk ganske sakte, men jeg er relativt greit fornøyd med langrennsfarten, sier han til TV 2.



Sturla Holm Lægreid skjøt feilfritt på de to første skytingene. Ut fra første skyting var han drøyt sekundet foran Thingnes Bø, og etter andre skyting var forspranget økt til nesten sju sekunder.

NUMMER TO: Tarjei Bø ble kun slått av lillebror Johannes Thingnes Bø på kortnormalen i Anterselva. Foto: Marco Bertorello / AFP / NTB

– Dette er ikke normalt, kommenterte Ole Einar Bjørndalen.



Men så ble det to bom på tredje skyting på Holm Lægreid. På fjerde og siste skyting ble det tre bom.

Til TV 2 sier Holm Lægreid at det var karrierens dårligste dag på standplass.

