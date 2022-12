Thingnes Bø med suveren seier: – Jeg koste meg utpå der

Johannes Thingnes Bø leverte prikkfri skyting. Samtidig gikk han som vanlig mer enn raskt nok i sporet.

Dermed tok Thingnes Bø en helt suveren seier på fredagens skiskyttersprint i østerrikske Hochfilzen. Han tok karrierens 58. seier i verdenscupen.

– Nok et fantastisk løp. Ti treff på sprint i dag er utrolig bra. Jeg kjente da jeg gikk ut at jeg fikk fort og passerte konkurrenter både oppover og nedover. Fra der fant jeg roen og koste meg rett og slett, sa en skikkelig fornøyd Thingnes Bø til NRK, som samtidig ble hyllet av ekspertene.

– Et virkelig superløp. Det han gjør er helt fantastisk. For en runde, sa NRK-ekspert Ola Lunde om Thingnes Bøs prestasjoner.

Franskmannen Jacquelin Emilien bommet én, og endte på andreplassen, 43 sekunder bak den suverene norske vinneren.

Sturla Holm Lægreid måtte ut i én strafferunde. Han holdt imidlertid farten i sporet og endte 46,9 sekunder bak vinneren Thingnes Bø. Det holdt akkurat til en tredjeplass.

– Det ble nesten full pott på skytebanen. Jeg gjennomfører et bra løp. Johannes tok ti av ti og gjorde som han ville. Han er umulig å gjøre noe med, oppsummerte Holm Lægreid til NRK etter målgang.

Filip Fjeld Andersen skjøt i likhet med Thingnes Bø feilfritt. Men det gikk ikke like raskt i sporet. Pallen glapp for Andersen, som endte 54,30 sekunder bak Thingnes Bø.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg fikk beskjed om at det var 51 i odds for seier for meg, og det var kanskje litt for høyt, gliste Andersen til NRK.

Vetle Sjåstad Christiansen traff fem av fem på første skyting, men bommet to på siste skyting, og mistet muligheten for pallen.

– Det begynte bra på stående, men jeg holdt pusten unødvendig lenge. Det var litt kjipt at jeg bommet den andre, og da visste jeg ikke hadde råd til å bomme noe mer, sukket Sjåstad Christiansen til NRK.

Tarjei Bø bommet fire og havnet langt nede på resultatlistene.