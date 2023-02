Thingnes Bø med maktdominans – feiret som Haaland

Saken oppdateres!

Ingen kunne gjøre noe med Johannes Thingnes Bø på VM-jaktstarten i Oberhof. Sturla Holm Lægreid tok sølv, mens svenske Sebastian Samuelsson slo Tarjei Bø i kampen om bronse.

Like før målstreken stoppet Thingnes Bø opp og feiret som en annen suveren nordmann, Erling Braut Haaland.

Se feiringen i videovinduet øverst!

– Han er en av få som er større enn meg i Tyskland om dagen, sier Thingnes Bø. Haalands karriere skjøt fart da han spilte for den tyske storklubben Borussia Dortmund, før han gikk til City.

Stryningen var fornøyd med egen innsats.

– Det var ganske perfekt. Jeg treffer med alt jeg gjør, både skigåing og skyting. Ikke minst har jeg et ekstremt bra konkurransehode og presser alle blinkene ned, sier Thingnes Bø til TV 2.

20 av 20 treff har ikke stryningen klart siden Anterselva i 2020.

– Å vinne VM- eller OL-gull med 20 treff, da presterer man når det virkelig gjelder, sier han.

Gullet var det eneste Thingnes Bø manglet for å gjøre samlingen komplett. Han har vunnet resterende konkurranser i mesterskap.

PALLEN: Sturla Holm Lægreid (sølv), Johannes Thingnes Bø (gull) og Sebastian Samuelsson (bronse). Foto: Mathias Bergeld / Bildebyrån

Kontrollert sølvmedalje

Også Holm Lægreid var svært fornøyd med jaktstarten. Han skjøt også fullt hus.

– Det var deilig. Å få 20 treff i dag var det jeg drømte om, og det var det som trengtes for å holde unna for de sultne guttene bak. Da jeg stilte meg på matta på den siste skytingen, rakk jeg å tenke på at det var morsdag og at jeg måtte gi mamma en gave, sier Holm Lægreid til TV 2.

NORSK JUBEL: Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid gratulerer hverandre i målområdet. Foto: Lisa Leutner

– Jeg tenkte på mamma, og det ble en bra morsdagsgave, så jeg tror hun ble fornøyd, legger sølvvinneren til.

Spurtoppgjør

Langt mer spennende ble det i bronsekampen.

Både Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og svenske Sebastian Samuelsson bommet alle to ganger på den siste skytingen. De ristet av seg Sjåstad Christiansen på sisterunden.

Dermed stod bronsemedaljen mellom Bø og Samuelsson, hvor svensken vant spurtoppgjøret.

– Forholdene var gode, så det var ingenting med det. Jeg ble litt for rolig, hadde litt for rolig puls og litt for lite nerver i sving til å klare å kjenne på den kampen på liv og død, som man må ha, for å få til sitt beste, sier storebror Bø om den siste skytingen.

Sjåstad Christiansen ble nummer fem. Johannes Dale bommet fem ganger totalt og endte som nummer sju.

Åpnet kontrollert

Thingnes Bø åpnet kontrollert og skjøt fullt hus på første liggende, men Tarjei Bø, Holm Lægreid, Dale og Sjåstad Christiansen ville ikke være noe dårligere.

– Det blir nesten for mye av det gode her, sa TV 2s kommentator Marius Skjelbæk etter første skyting.

Endre Strømsheim åpnet jaktstarten med to bom og måtte ut i strafferunder.

På den andre skytingen leverte Thingnes Bø igjen. Også storebror Bø, Holm Lægreid og Sjåstad Christiansen skjøt fullt hus. Dale måtte ut i én strafferunde.

– Det er helt villt, kommenterte Ole Einar Bjørndalen.

Thingnes Bø satte på turboen i sporet og økte ledelsen til storebroren. På tredje skyting fortsatte selvsikkerheten og alle blinkene gikk ned.

– Han er en idrettsmann ut av en annen verden, kommenterte Skjelbæk.

For storebror Bø gikk det ikke like bra. Han bommet to ganger og måtte ut i to strafferunder. De andre skjøt fullt hus, og dermed åpnet det seg i kampen om sølv og bronse.

– Han er et unikum, utropte Skjelbæk.

– Nå kan han gå uten staver å likevel vinne, sa Bjørndalen.

På den siste skytingen ble det bom, bom og bom for flere. Både storebror Bø, Sjåstad Christiansen, Dale og Samuelsson måtte ut i strafferunder.

Samtidig skjøt Holm Lægreid fullt hus, som kunne gå en kontrollert sisterunde.

I spurtoppgjøret om bronsen vant Samuelsson foran Tarjei Bø.