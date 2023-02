Thingnes Bø måtte tas til side: – Jeg var likegyldig

Skytetrener Siegfried Mazet måtte ta Thingnes Bø til side under fredagens trening. Foto: Sander Smørdal, TV 2.

I et tåkehav mottok Johannes Thingnes Bø gull i den første individuelle konkurransen i årets VM.

Han jublet hemningsløst øverst på podiet, og utstrålte ikke bare stor glede, men kanskje også et snev av lettelse.

For de siste dagene har ikke alt vært som det skal, og midt under fredagens trening måtte Thingnes Bø tas til side av skytetrener Siegfried Mazet.

– Det var vel det at det var for lite nerver, egentlig. Det var for lite lyst og glød i kroppen. Jeg var litt sånn daff og likegyldig til arbeidet som skulle gjøres, sier Thingnes Bø til TV 2 og utdyper:

MANGLET GLØD: - Jeg var daff og likegyldig, forteller Thingnes Bø om dagen før han tok VM-gull på sprinten. Foto: Marte Christensen / TV2

– Jeg følte ikke jeg var i det lekne moduset som jeg var i i januar. Siegfried klarte å snu det på to minutter. Hvordan han klarte å finne riktige ord, det vet jeg ikke. Men noe skjedde i hvert fall. Så gullet kan jeg dedisere til ham.

– Graver din egen grav

Thingnes Bø og Mazet brukte flere minutter på samtalen som fikk gullvinneren tilbake på riktig spor mentalt.

– Vi snakket om situasjonen han er i, det å komme hit å være den beste i verden. Johannes følte at han hadde litt press på skuldrene, og han hadde ikke en så veldig god trening. Jeg følte han ikke var slik som han har vært tidligere i sesongen, forteller Mazet til TV 2.

Norges skytetrener Siegfried Mazet så fort at det var noe som ikke stemte med Thingnes Bø på fredagens trening. Foto: Marte Christensen / TV2

– Jeg sa at hvis du leter etter feil i det du gjør, vil du finne noe. Jo mer du graver, jo mer graver du din egen grav. Jeg sa at det var viktig å endre fokus og tankegangen, som så langt har vært så offensiv, fortsetter landslagstreneren.

Akkurat hvorfor han følte på en likegyldighet, sliter Thingnes Bø med å forklare. Men pausen mellom verdenscupen og VM har hatt en innvirkning.

– Jeg synes periodene mellom verdenscupene er ganske kjedelig. Det å vente på skirenn har ikke jeg sansen for i det hele tatt, sier Thingnes Bø og ler før han fortsetter:

– Jeg skulle gjerne gått alle skirennene etter hverandre. Med en gang jeg kommer inn i en god rytme, det så man i desember og januar i verdenscup to og tre, så blir jeg bare bedre og bedre utover. Det å være på i de første distansene er egentlig det som er utfordrende.

– Han har frykt

Da Thingnes Bø gikk igjennom skytetreningen fredag, både så og følte Mazet at noe ikke stemte.

– Det var ikke så dårlig skyting, men det var mer måten han skjøt på. Det er ting som du ikke kan se, men som jeg kan se og føle. Vi to ble enige om at det var noen ting som ikke var slik som vi ønsker. Vi snakket om hva som ikke stemte, og jeg lot ham prate for å få det ut av systemet, forklarer Mazet.

– Det er vel ikke så rart at han føler på et press når han har det favorittstempelet som han har?

GULL: Johannes Thingnes Bø står med to gull av to mulige så langt i VM. Foto: Marte Christensen / TV2

– Folk stiller kanskje spørsmål om han i det hele tatt er et menneske med det han har levert, men på det område er han et menneske. Han har frykt som alle andre.

– Jeg hadde samme erfaring med Martin Fourcade da jeg jobbet med Frankrike. Det var nøyaktig det samme, samme tvil og samme tankesett før VM. Slik var det alltid, forteller Mazet.

Fourcade: – Han vil aldri bli selvgod

På plass i Oberhof fikk Fourcade muligheten til å gratulere Thingnes Bø personlig etter sprint-gullet. Han kjenner seg igjen i det presset som er på stryningen.

GODT FORHOLD: Martin Fourcade og Johannes Thingnes Bø kjenner hverandre godt både i og utenfor sporet. Foto: Berit Roald

– Jeg tror det presset kan være utfordrende i blant. Jeg var i nesten samme situasjon i Oslo i 2016 da jeg vant de tre første gullene og folk forventet at jeg skulle vinne det fjerde, forteller den tidligere skiskytterstjernen til TV 2.

– Men vi er ikke i samme situasjon, for han er så mye sterkere enn alle konkurrentene i løypa. I en situasjon der konkurrentene var nærmere kunne presset vært en ulempe, men nå med det overtaket han har, tror jeg situasjonen er bra for ham. Han er ydmyk og vil aldri bli selvgod, påpeker Fourcade.

Søndag: Se kvinnenes og herrenes jaktstart på TV 2 Direkte og Play fra klokken 12.30!