Thingnes Bø i villrede: – Kanskje Bjørndalen har et godt svar

Oberhof-helgen ble avsluttet på perfekt vis for Johannes Thingnes Bø med en feilfri ankeretappe og suveren seier på stafetten.

Men hele helgen var ikke like suveren for verdens beste skiskytter.

På sprinten ble det 4. plass, mens det på jaktstarten endte med 5. plass etter at fikk hele tre bom på siste skyting.

Så langt denne sesongen har det variert noe i prestasjonene, og i Oberhof nevnte Thingnes Bø opp til flere ganger at formen ikke er helt der han ønsker.

IKKE PERFEKT: – Jeg håper det vil løsne litt ut i neste uke, sier Thingnes Bø om egen form. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– Det var bedre i dag. Men det var en kort konkurranse, sa Thingnes Bø etter stafettseieren.



– Det motsatte skjedde



– Jeg merket i helgen at lårene ikke er like lette som siste helgen før jul, så jeg håper det vil løsne litt ut i neste uke, forteller Thingnes Bø.



Neste uke fortsetter verdenscupen i Ruhpolding.

– Jeg hadde håpet at det skulle løsne til jaktstarten. Det gjorde det overhodet ikke. På stafetten var det litt bedre. Nå får jeg noen rolige dager, ny stafett på torsdag og hvile på fredag, sier Thingnes Bø og innrømmer:

FEILFRITT: Thingnes Bø var suveren på stafetten søndag, men i de individuelle rennene i Oberhof følte han seg ikke i toppslag. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– Det er lenge til neste individuelle renn og det er veldig glad for nå.



– Ser du noen forklaring på hvorfor formen er som den er?



– Det var veldig rart, for på trening på mandag og tirsdag følte jeg at jeg hadde de beste lårene jeg har hatt på mange år. Jeg trodde det kom til å gå veldig, veldig bra i helgen og så skjedde det motsatte.



Thingnes Bø sliter med å gi noen forklaring på hvorfor det ikke stemte helt i Oberhof.

– Kanskje Ole Einar (Bjørndalen) har et godt svar på hvorfor det kan være sånn. Det er kontraster, så jeg var ganske overrasket. Men jeg tror det like rundt hjørnet venter veldig gode skirenn.



Bjørndalen ikke bekymret, men …

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen har ikke noe godt svar på Thingnes Bøs situasjon, men er ikke bekymret.

– Han har ikke hatt den snerten som han hadde i Lenzerheide før jul. Da så han veldig sprek ut. Johannes har vært bra, men ikke rå, slik han var forrige sesong, sier Bjørndalen.



Han tror Thingnes Bø kommer seg tilbake i form raskt.

– Jeg tipper han er veldig skarp igjen i neste individuelle renn, så jeg er ikke bekymret for Johannes. Han henter seg ekstremt raskt inn igjen selv om han har vært, for han å være, litt rusten. For normale folk er dette veldig bra form likevel.

– Men Johannes har tapt over et halvminutt til de som kommer bak. Det tror jeg ikke han liker. Nå er han bak både Johannes Dale-Skjevdal og Johan-Olav Botn i langrennstid. Det er overraskende, men han går fortsatt ekstremt fort på ski, understreker Bjørndalen.