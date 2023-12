Thingnes Bø i villrede: – Jeg har litt å tenke på

Se herrenes sprint i Hochfilzen på TV 2 Direkte og Play fredag fra klokken 11.00.

– Jeg er minst like spent som dere.

Johannes Thingnes Bø legger ikke skjul på at han er i en uvant posisjon før fredagens sprint i Hochfilzen.

Stryningen vant rubbel og bit av sprint-renn forrige sesong og freste fra konkurrentene i sporet. Hittil i år har historien vært en helt annen.

Ekspertene tror han slår tilbake

I Östersund forrige helg ble han nummer 18 på sprinten etter tre bom, samtidig som han ble fragått i sporet av blant andre Sebastian Samuelsson og bror Tarjei Bø.

– Jeg har litt å tenke på til i morgen, innrømmer Thingnes Bø etter torsdagens treningsøkt. Som heller ikke ga ham noen svar med to streker under.



– Det var en bra treningsøkt. Fysisk var det veldig hardt i løypen, jeg fikk trøkket ordentlig til.



– Jeg hadde én dårlig sprint med fire bom og én sprint med ti treff. Så hva man skal finne ut av dagens økt, det vet jeg ikke, men det blir å prøve og feile litt.

Men selv om Thingnes Bø er i villrede, har TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff troen på at fjorårets suverene verdenscupvinner vil slå hardt tilbake allerede til helgen.

– Kjenner jeg ham rett, så har han fått tre dager å trene på siden Östersund, og da er han som regel i bedre form.

Hun får støtte av ekspertkollega Petter Northug.

– Han er nok spent før denne helgen.

– Johannes er flink til å nullstille. Jeg tror han blir skjerpet av en sånn helg som Östersund, og da tror jeg at han kan slå kraftig tilbake.

– Skremmeskudd

Selv prøver Thingnes Bø å senke forventningspresset på seg selv, til tross for at akkurat det vanligvis er noe han takler bra.

– Jeg trives helt klart best i motsatt ende. I lys av det som skjedde i fjor, så ser jeg jo nå at det var en knallsesong. Jeg følte at det først løsnet skikkelig etter Hochfilzen i fjor, så jeg tror ikke at jeg ligger veldig langt bakpå formmessig. Men resultatmessig har det vært noen skremmeskudd i feil retning.

– Er det grunn til bekymring?

– Så lenge man ikke er med å vinne skirenn eller kommer på pallen ... Går det for mange skirenn uten at jeg er med i kampen, så er det bekymringsfullt. Hvis jeg ikke får til noe før jul da går jeg inn i juleferien med litt grufulle tanker ...

– Men det er for tidlig å tenke på det ennå!

