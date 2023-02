Thingnes Bø ga dem skylden for svikt. Nå er tonen en annen

Anført av Johannes Thingnes Bø totaldominerer det norske herrelandslaget VM i skiskyting i Oberhof.

Med sju av ni medaljer på de individuelle øvelsene så langt, er det kun svenske Sebastian Samuelsson som har kunnet blande seg inn på medaljestatistikken så langt, med et par bronsemedaljer.

Ifølge Ole Einar Bjørndalen er dette tidenes beste skiskytterlandslag.

Utøverne er selvsagt den viktigste faktoren, men TV 2s skiskytingsekspert drar frem en annen viktig faktor:

Jobben trenerne gjør, og ikke minst den jobben som er blitt gjort med å gjøre det norske landslaget totalt overlegne alle andre i sporet. Med unntak av Samuelsson, hans landsmann Martin Ponsiluoma og franske Quentin Fillon Maillet er det få som jevnlig utfordrer de norske - i alle fall i begge disipliner skiskyting består av.

Fillon Maillet ble sågar slått med over 2,5 minutt i sporet av Thingnes Bø på tirsdagens 20-kilometer.

FORBIGÅTT: Startnummer 11, Johannes Thingnes Bø, på vei mot mål foran startnummer 6, Quentin Fillon Maillet. Foto: Matthias Schrader

X-faktor

Derfor trekker Bjørndalen frem Egil Kristiansen, som har hatt ansvar for langrennstreningen siden 2016, som en vesentlig faktor.

– Det er den treneren i Norge som har mest erfaring med utholdenhetstrening. Masse erfaring med langrenn, nå masse erfaring med skiskyting og han har skjønt veien å gå for å få frem verdens råeste skiskytingslandslag noensinne. Han har gjort en veldig god jobb, sier tidenes mestvinnende skiskytter.

LYS FREMTID: Egil Kristiansen må ha solbriller på i Oberhof. Foto: Sander Smørdal / TV 2

Men dersom du trenger flere med pondus for å tro det, lytt til Kristiansens kollega: skytetrener for landslaget, Siegfried Mazet.

– Etter seks år sammen kan jeg si det: Jeg tror han er den fremste eksperten på skigåing i verden, sier Mazet på sin fransk-norsk til TV 2.

– Både når det kommer til det tekniske og det fysiske. Han har en veldig stor erfaring og jeg lærer mye av ham.

Skylden og æren

Men samarbeidet mellom de to har ikke vært problemfritt fra dag én.

– Vi merket vel ikke at de slet med å finne samarbeidsformen, men resultatmessig kløna vi det første året. Når det går dårlig må vi alltid skylde på noen andre. Da var det de som fikk skylda. Desto mer må vi takke dem i etterkant, med det som har skjedd de siste fire årene, sier VM-kongen Thingnes Bø.

Både Mazet og Kristiansen forteller at de måtte bruke tid på å lære hverandre å kjenne, vite hva den andre ville ha og hva de måtte ta hensyn til.

SKYTETRENER: Siegfried Mazet utenfor Villa Silva der skiskytterne bor under VM i Oberhof. Foto: Erik Monrad-Hansen

Kanskje ikke unaturlig da Kristiansen kom fra langrenn og nå også måtte ta innover seg skytingen.

– Vi brukte kanskje første åra på å finne et system og hvordan ting skulle fungere. Nå har vi funnet en bra mal på det. Jeg setter stort sett opp det som skal gå på fysisk, og så setter vi opp det som går på skyting etterpå, sier Kristiansen og legger til:

– Men vi vet hva som skal skje. Vi trenger nesten ikke prate sammen for at det skal skje. Alle vet. Det går nesten på automatikk.

Mazet nikker enig:

– Han vet akkurat hva jeg trenger og jeg vet også hva han trenger for den fysiske delen av treningen. Vi har et veldig godt samarbeid. Det er veldig lett. Han har planlagt for fysisk trening, så sier jeg at vi trenger litt mer tid for skyting der. Vi prater godt sammen, og så involverer vi guttene i planen vår og lar de si sin mening.

RASKE MENN: Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø og Sebastian Samuelsson på blomsterseremoni etter 20-kilometeren. Foto: Javad Parsa

Utviklende og ydmyk

Oppskriften til Kristiansen er enkel i sin genialitet: God gammeldags og hard langrennstrening - nedskalert for å passe inn i skiskyting.

De gode ordene hagler likevel.

– Reisen min med Egil har vært helt magisk, sier dobbelt sølvvinner Sturla Holm Lægreid.

– Jeg tok et skikkelig steg det første året jeg kom på elitelaget. Det var da alle fikk sjokk av at jeg var så god. Jeg skjønte ikke at det gikk an å bli så god på ett år. Nå føler jeg at jeg har tatt videre steg.

Han forteller at han har jobbet mye med teknikken, men det er også psykologiske effekter:

– Egil har masse kunnskap som han bare oser ut. Jeg er blitt en mye bedre skiløper på grunn av ham. Det var noe av det jeg oppdaget da jeg kom på elitelaget som utøver. At jeg hadde mye frihet og mer å slå i bordet med enn tidligere. Da har jeg hatt trenere som har gitt meg et opplegg. Siegfried og Egil var mer sånn: «Hva har du lyst å gjøre». Da måtte man tenke sjæl og da tror jeg man blir en bedre utøver.

SELVTENKENDE: Sturla Holm Lægreid i Oberhof. Foto: LISA LEUTNER

Verdens nest beste skiskytter akkurat nå, får støtte av den beste.

– Egil har først og fremst masse kunnskap og en iver etter å gjøre oss bedre. Han er den første som kommer, og er den siste som reiser. For å være så merittert som han er, så setter han seg selv veldig lite først. Han er ekstremt glad i å hjelpe andre til å få ut sitt beste. Han brenner virkelig for akkurat det, sier Johannes Thingnes Bø.

– Det er hyggelig å få ros, men det er gutta som gjør jobben. Vi er bare rundt og hjelper dem litt, sier Kristiansen ydmykt.

– Vi har sikkert litt av æren, men har man gode utøvere, så blir man en god trener også.