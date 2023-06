Thingnes Bø falt på millionmølla: – Hadde englevakt

Mens lagkameratene er på samling i Spania, er Johannes Thingnes Bø hjemme.

Sammen med konen Hedda venter de sitt andre barn om få uker. Derfor har skiskytterstjernen valgt å bli hjemme.

Det gjør at det blir egentrening i tiden fremover, og under en treningsøkt på rulleskimøllen han gikk til innkjøp av før forrige sesong holdt det på å gå skikkelig galt.

– Jeg lurer litt på hva som skjedde selv. Jeg gikk bare en vanlig tur, var vel 18/19 kilometer i timen. Plutselig fikk jeg et lite feilskjær, datt på magen og smalt bak i veggen, forteller Thingnes Bø til TV 2.



Før forrige sesong investerte Johannes Thingnes Bø i en rulleskimølle som koster godt over en million kroner. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2.

– Det gikk heldigvis bra, og jeg slapp unna med et skrubbsår på albuen. Jeg var tilbake på mølla etter et par minutter, legger han til.



– Hadde englevakt



Thingens Bø forteller at han har skjerpet sikkerheten etter nesten-ulykken.

– Det var skremmende. Dødmannsknappen, som det heter, har jeg alltid foran på hoften. Men nå har jeg prøvd takoppheng for sikkerheten, slik at om jeg faller, blir jeg hengende i taket, sier Thingnes Bø og flirer.



– Ble du redd?



– Ting gikk så fort at jeg rakk ikke å ta meg for en gang før jeg havnet helt bak i veggen. Men jeg tenkte for meg selv at jeg håper det går bra, og da jeg skjønte at det gjorde det, ble egentlig hele opplevelsen litt komisk.



– Men neste gang kan det gå mye verre, så jeg hadde litt englevakt den dagen, poengterer Thingnes Bø.



Selv om det kunne gått verre, er ikke Thingnes Bø bekymret når han trener på mølla om dagen.

– Jeg var litt trøtt da jeg var på mølla den dagen, så det var nok det som gjorde det. Det er større sjanse for at det går galt i nedoverbakker på rulleski utendørs, sier stryningen og påpeker:



– Alt er egentlig ganske kontrollert på en sånn mølle, men akkurat der fikk jeg meg en liten tur. Men det skal ikke stoppe meg det, ler Thingnes Bø.