Nervøs og spent var ordene Johannes Thingnes Bø valgte å bruke før ankeretappen.

Men mannen som ikke har den største rutinen på ankeretapper utkonkurrerte konkurrentene så til de grader.

– Jeg har egentlig full kontroll på det som skjer i dag. Jeg fikk det altfor lett til å være en ankeretappe i verdenscupen, sier en strålende fornøyd Thingnes Bø.

– Jeg skjønte ingenting da tyskeren slapp på første brua der, jeg gikk jo ikke så fort. Jeg gikk egentlig bare kontrollert hele veien. De andre klagde litt da jeg kom i mål, siden jeg fikk en roligere økt før helgen, ler han.

– Jeg blir like imponert hver gang. Det ser lett ut, sier Tarjei Bø til TV 2 etter lillebrorens stående skyting.

Etter en maktdemonstrasjon på den stående skytingen kunne Thingnes Bø gå og vinke til publikum i løypa på sisterunden.

– Han ser ut som han er på langtur, han bare koser seg, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Norge vant 43,9 sekunder foran Tyskland på 2. plass og var over minuttet bedre enn Frankrike på 3. plass.

Skvatt av laguttaket

Det norske trenerteamet valgte å gjøre flere endringer før torsdagens herrestafett. Blant annet ble Johannes Thingnes Bø tatt ut som ankermann istedenfor Vetle Sjåstad Christiansen.

– Jeg tror de som skvatt mest var oss selv. Jeg har i hvert fall vært nervøs det siste døgnet. Da jeg hørte ideen, trodde jeg først bare de tullet, forteller Thingnes Bø.

Johannes Thingnes Bø var suveren på ankeretappen. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– For hvorfor skal du endre på et lag som er ubeseiret og der alle egentlig får ut alle styrkene sine på hver etappe. Men det var en slags utfordring for oss selv. Sturla fikk prøve seg kjøre på midt i og jeg på en ankeretappe, så det er masse nerver ute og går selv om det kanskje ikke ser sånn ut. Jeg tror vi var litt mer nervøs enn vanlig i dag, innrømmer Thingnes Bø.

Ble trigget av svensk beskjed

Etter å ha tatt ledelsen etter første skyting ble det full sprekk for Sveriges Peppe Femling som måtte bruke tre ekstraskudd på stående. Sverige vekslet over minuttet bak teten. Dermed fikk de det tungt på de tre siste etappene.

Sverige endte på 10. plass, noe som stod i stor kontrast til hvor offensive svenskene var før start.

Det ble en stor nedtur for Sebastian Samuelsson og Sverige på herrenes stafett i Kontiolahti. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

Ankermann Sebastian Samuelsson sa til TV 2 før stafetten at han trodde Thingnes Bø ville «få bank» dersom det ble en duell mellom de to på sisterunden. Det intervjuet hadde Thingnes Bø fått med seg mens han gjorde de siste forberedelsene før start.

– Det var som jeg visste. Sverige er like offensive hver gang. Selv om det er null realisme i det, er de offensive og går for gull. Det er kanskje derfor det går bra for dem, sier stryningen og smiler.

Han innrømmer at Samuelsson sitt intervju trigget ham.

– Du tenker jo at her er en som virkelig er på hugget, og det gjorde jo at jeg våknet litt selv. Jeg tenkte at det der funker for Sebastian, det å ha troen på seg selv. Så jeg må ha troen på meg selv og mitt opplegg. Kanskje var det han som gjorde at jeg va ekstra skarp i dag.

Lægreid trøblet på standplass

Vetle Sjåstad Christiansen gjorde en god og solid førsteetappe og brukte kun ett ekstraskudd. Det kom på den stående skytingen. Han gikk inn til veksling i tet og sendte Sturla Holm Lægreid ut foran Frankrike.

Sturla Holm Lægreid måtte bruke ett ekstraskudd på sin første skyting og fikk trøbbel da han skulle lade. Han gikk ut 14,8 sekunder bak Tyskland som hadde tatt over ledelsen, men nordmannen gikk godt i sporet og kom seg raskt opp i ryggen på Tyskland.

– Han ser råsterk ut i sporet, var konklusjonen til TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

På den stående skytingen ble det to bommer for Lægreid. Første ekstraskuddet gikk raskt, men så trøblet nordmannen igjen. Det gjorde heldigvis Tysklands Johannes Kühn også.

Tross at han måtte bruke samtlige tre ekstraskudd slapp Lægreid med skrekken og gikk ut i tet sammen med Tyskland.

Lægreid lot Tyskland veksle først, og Tarjei Bø gikk ut i ryggen på Benedikt Doll.

Suveren Thingnes Bø

Verken Doll eller eldstebror Bø leverte måtte bruke ekstraskudd på den liggende skytingen og gikk ut i tet 24 sekunder foran Frankrike.

På den stående skytingen måtte både Doll og Bø bruke ekstraskudd. Tyskeren var noen sekunder raskere enn Bø, men ble raskt hentet inn av stryningen.

Emilien Jacquelin måtte også ta i bruk et ekstraskudd på stående, men skjøt en rask serie. Frankrike gikk ut knappe ti sekunder bak Tyskland og Norge.

Bø og Doll vekslet omtrent samtidig til den siste etappen, men Johannes Thingnes Bø brukte ikke lang tid på å skape seg en liten luke til Roman Rees.

Thingnes Bø fortsatte å øke i sporet og gikk først inn til liggende skyting. Der måtte han bruke et ekstraskudd, men han gikk ut med en fin 14 sekunders ledelse.

På den stående skytingen leverte Thingnes Bø en svært rask serie og ingen var i nærheten av å ta igjen skiskytterkongen fra Stryn.

